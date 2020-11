GF Vip Selvaggia svela a Pretelli retroscena esterni su Gregoraci: reazione

Se l’obbiettivo di Signorini & Co era quello di mettere ulteriore pepe attorno al Grande Fratello Vip 5, si può dire che al momento ‘l’operazione’ Selvaggia Roma, new entry nel reality, è riuscita. La giovane capitolina, ex Temptation Island ed ex di Francesco Chiofalo, non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia ha seminato lo scompiglio, provocando Enock e Pierpaolo Pretelli. Con quest’ultimo, dopo l’incandescente serata di venerdì scorso, ha riallacciato i rapporti lungo la giornata di ieri. Il punto è che lo ha fatto violando il regolamento e gettando ulteriori ombre su Elisabetta Gregoraci.

I due sono stati protagonisti di una fitta chiacchierata in giardino dove hanno avuto modo di spiegarsi. Selvaggia si è spinta oltre il limite quando ha rivelato all’ex velino ciò che penserebbe una parte del pubblico del GF Vip. Vale a dire che lo ritiene una “persona debole” per via del suo rincorrere senza sosta la conduttrice calabrese. Come è arcinoto le regole della trasmissione Mediaset non concedono ai nuovi entrati di dare notizie di questo tipo, in quanto riguardano l’esterno, che dovrebbe rimanere tale. Resta da capire se saranno presi provvedimenti nei confronti della Roma.

Rispetto delle regole a parte, Selvaggia ha messo una pulce nell’orecchio di Pretelli:

“Fuori sei risultato una persona debole, è risultato che lei ha una persona fuori e ti sta prendendo per il c…o. Poi come ti pare, puoi dire ‘no perché lei è brava, no perché lei mi dice così’. Io alla redazione ho detto: a lui, qualunque sia la scelta che farà, gli voglio bene, perché lo conosco per quello che è”.

Selvaggia, seppur per via indiretta, ha quindi rimesso in guardia Pierpaolo che tuttavia, nonostante le confidenze non proprio esaltanti sul suo conto, non ha perso il controllo, rispondendo di essere tranquillo, vivendo il rapporto ‘speciale’ con l’ex di Flavio Briatore in modo sereno, essendo consapevole che Elisabetta non può spingersi oltre sotto le telecamere per delle problematiche che riguardano la sua situazione esterna. “Non so neanche di che si tratta, perché ancora non mi è dato sapere. Ora è una situazione di stallo, sono in una fase di equilibrio dove sto anche meglio qui dentro”, ha concluso.

Con Selvaggia si è poi sciolto in un abbraccio, scansando i malumori innescatisi dopo l’ingresso della ragazza nello show. Da sottolineare come il dialogo serrato e chiarificatore tra i due si sia svolto sotto gli occhi attenti della Gregoraci, che non ha perso di vista nemmeno per un attimo l’ex velino.