C’è un passaggio segreto nella Casa del Grande Fratello Vip 7, direttamente dall’armadio di Luca Onestini. Ebbene sì, il gieffino ha portato Oriana Marzoli all’interno del guardaroba e lasciando di stucco i telespettatori (e la stessa venezuelana) sono approdati insieme nel loft dell’abitazione di Cinecittà. Un momento che ha generato tantissimi commenti sui social network. Il pubblico non si aspettava di assistere a questa scena, infatti è stato abbastanza sorprendente.

Il tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando Luca ha chiesto a Oriana – dopo averla bendata – di fidarsi di lui. Tenendo la mano del suo amico e lasciandosi trasportare, la venezuelana si è resa subito conto di essere dentro un armadio. Inizialmente, la gieffina si è lamentata, credendo si trattasse di uno scherzo. I telespettatori hanno pensato lo stesso in quel momento, convinti che l’intenzione di Onestini fosse quella di chiuderla nell’armadio per avere il tempo giusto per organizzare la sua sorpresa.

Quella di ieri è stata una giornata speciale in quanto Oriana al GF Vip 7 ha festeggiato il suo compleanno insieme ai suoi coinquilini. Tutti loro, fatta eccezione per Luca, si trovavano nel loft della Casa. Ed è proprio lì che Oriana e Onestini sono approdati dopo essere passati attraverso l’armadio. Per entrare nel loft, Luca ha dovuto bussare e dall’altra parte ci hanno pensato i loro coinquilini ad aprire questa misteriosa porta.

In questo modo, il pubblico ha scoperto questo passaggio segreto. E sembra che anche gli stessi gieffini abbiano avuto modo di sapere che esiste questa porta segreta tra l’armadio di Onestini e il loft della Casa più spiata d’Italia. Come ha fatto notare qualche telespettatore, pare che la porta non più segreta si apra solo attraverso il loft.

Oltre questo, sembra che Luca abbia ricevuto istruzioni per questa sorpresa da fare a Oriana dagli autori in confessionale. Dunque, pare che Onestini non fosse a conoscenza, come i suoi compagni d’avventura, del passaggio segreto. Anche in Spagna, dove ci sono moltissimi telespettatori che tifano per Oriana e Luca, sono rimasti senza parole.

Infatti, su Twitter è possibile notare tantissimi commenti da parte di telespettatori spagnoli: “L’armadio mi ha affascinato”. C’è chi ironizza sul momento che ha generato stupore sul web. Intanto, c’è anche chi lancia accuse verso il reality show. Come riporta una segnalazione arrivata a Deianira Marzano su Instagram, alcuni telespettatori credono che ci sia qualche segreto riguardante questo passaggio tra l’armadio e il loft.

“In camera di Onestini c’è una porta segreta e solo oggi si sono accorti di una telecamera nascosta. Sono sbiancati tutti, Onestini, Tavassi, Giaele e Micol. Hanno capito qualcosa. Da quella porta ricevono vino, vanno a telefonare o altro?”

Probabilmente non c’è nulla che è stato nascosto al pubblico. Semplicemente esiste questa porta che collega le stanze da letto della Casa di Cinecittà al loft e che i gieffini hanno potuto usare per fare una sorpresa a Oriana Marzoli, la prima finalista di questa settima edizione.

Non mi riprenderò mai per questa sorpresa e questo passaggio attraverso l’armadio del mestierante per raggiungere il loft ????#gfvip #orianistas #hbdaybebé pic.twitter.com/abGqelqOYw — ???????????????? ♐︎ (@afiresign_) March 12, 2023

Le cronache del GF – il mestierante, la reina e l'armadio Prossimamente una botola nascosta nel van che porta nel fantabosco da Tonio Cartonio#gfvip #incorvassi #orianistas #onestiners #gioiellers #ThePisis pic.twitter.com/ohjV0S7B7d — Hair Styles (@HairStyles424) March 12, 2023

El armario a Narnia me ha fascinado #gfvip — Bryce (@brycelarou) March 12, 2023