Davide Donadei è entrato da poco nella casa del “Grande Fratello Vip”, ma si è già reso protagonista di varie frasi infelici. Dopo gli spiacevoli commenti su Oriana Marzoli, l’ex tronista ha scatenato nuovamente l’indignazione del web per alcune frasi rivolte verso un’ex concorrente del reality, Dayane Mello. Durante una conversazione con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, i tre hanno ricordato il lutto che ha colpito la modella brasiliana due anni fa, proprio durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. A tal proposito, Donadei si è lasciato andare a giudizi inopportuni sulla delicata situazione.

Per chi non lo sapesse, Dayane ha perso il fratello minore mentre si trovava nella casa del “Grande Fratello”. La Mello aveva scelto di rimanere nel programma ed affrontare questa enorme sofferenza insieme ai suoi compagni di viaggio. A proposito della decisione dell’ex Vippona, queste sono state le polemiche parole di Davide:

Conoscendomi, guarda, a parte vado via subito e poi non so se riuscirei a continuare, vi dico la verità. Tu facevi l’esempio prima di… ho capito di chi facevi l’esempio. Follia, follia, ma follia, ma dai. Ho capito che il fratello non era in Italia, ma non puoi stare vicino a tua madre o tuo padre che soffrono per questa roba?! Io penso ai miei rapporti.

Ai tempi il mondo era in piena pandemia e sarebbe stato molto difficile per Dayane arrivare in Brasile e dare un ultimo addio al fratello. Lucas Mello, infatti, si trovava nel Paese sudamericano al momento della sua scomparsa. Ma, per Donadei, questo non rappresenterebbe un motivo sufficiente per non ritirarsi dal gioco e affrontare il lutto privatamente. Nikita ed Antonella, però, hanno espresso opinioni diverse rispetto a quelle del loro amico sulla vicenda.

“Dayane? Il fratello… l’avevo pensata anche io stamattina questa cosa, ma lei non sarebbe riuscita comunque a vederlo, perché non era in Italia”, così ha replicato la Pelizon. Il ristoratore pugliese ha, però, ribadito che l’ex gieffina sarebbe dovuta rimanere al fianco della madre. Tuttavia, la Mello aveva raccontato dentro la casa dei turbolenti rapporti con la mamma e le due, infatti, si erano riappacificate solamente negli ultimi mesi di vita della donna (scomparsa a maggio del 2021). Per l’appunto, Nikita ha detto di non essere a conoscenza dei rapporti tra Dayane e la sua famiglia. “Vabbè, io faccio l’esempio con il mio rapporto”, la risposta di Donadei.

Anche la Fiordelisi si è mostrata in disaccordo rispetto ai duri giudizi del suo coinquilino. Giustamente, ha ricordato che la 33enne brasiliana aveva a lungo parlato del compianto fratello all’interno della casa e ha specificato come il lutto di una persona sia una cosa molto soggettiva. Parole giuste da parte dell’ex schermitrice: un dolore così grande non può essere giudicato e ognuno sceglie di affrontarlo come meglio crede.

Il mondo del web non ha assolutamente gradito questi commenti e ha duramente criticato l’ex tronista. “Solo sfigati e ignoranti come lui possono giudicare quella scelta di Dayane e sentenziare sul suo modo di affrontare il suo dolore”, ha scritto un utente. E ancora: “Dayane ai suoi tempi aveva valide motivazioni per non uscire dalla casa. Davide invece meglio quando non trovi motivazioni per parlare, perché quando parli dai dimostrazione dell’essere piccolo che sei”.

La Mello non si è ancora espressa sulla vicenda. Chissà se la modella brasiliana deciderà di rispondere ai duri giudizi di Davide Donadei o preferirà optare per il silenzio.