Davide Donadei ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip un mese fa e, fino ad oggi, la sua storica ex fidanzata Chiara Rabbi aveva ancora mantenuto un religioso silenzio social. Un silenzio rotto proprio pochissime ore fa, alla luce di un doloroso racconto che Donadei ha fatto della sua difficile infanzia.

In occasione dell’ultima puntata del GF Vip andata in onda lunedì scorso, 16 gennaio, Davide Donadei ha infatti avuto uno spazio interamente dedicato a lui, nel corso del quale si è aperto con Alfonso Signorini e il suo pubblico parlando del suo passato. La sua storia familiare non è certo delle più semplici: il padre, infatti, ha scontato una pena di 10 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ma questa non è nemmeno stata l’unica sfida che Donadei ha dovuto affrontare: l’ex tronista, proprio alla luce dell’esperienza del padre, è sempre stato vittima di pregiudizi e malelingue, che a Lecce hanno tormentato lui e la sua famiglia per molto tempo.

Nella scorsa puntata del GF Vip, inoltre, Donadei ha avuto modo di parlare anche del rapporto speciale che ha con la madre, suo punto di riferimento, ma anche del ristorante che ha aperto e che per lui rappresenta una vera e propria rivincita personale. Il racconto, dunque, non ha certo lasciato indifferenti le follower di Chiara Rabbi, che l’hanno inondata di messaggi più che mai affinché dicesse la sua.

Fino ad oggi, anche alla luce della tormentata fine della loro relazione, Chiara Rabbi aveva preferito non esporsi. Eppure, vista l’insistenza delle follower, alla fine non ha potuto fare altro che dire la sua. Le sue parole, va detto, sono state molto ragionate e denotano una grande maturità, per quanto sia evidente che ci siano ancora delle ferite molto aperte. Ecco dunque il contenuto di una delle sue recenti Instagram Stories, riportato da Isa e Chia:

“Ci tengo a precisare e contestualizzare cose perché giustamente mi state inondando di messaggi. Nonostante abbia deciso di dissociarmi completamente da tutte le situazioni non significa che io sia insensibile davanti a determinate cose. Anzi la storia straziante che tutti conosciamo mi colpì ai tempi e la conosco molto bene. Quindi a livello umano non può che stringersi il mio cuore. Probabilmente è proprio in quei racconti che rivedo la persona vera e sincera che credevo fosse e questo non potrò mai negarlo. Ma tra la vita familiare e quella sentimentale ci passa molto.”

Com’è noto, la storia fra i due si è conclusa a causa dell’infedeltà di Davide, che avrebbe cornificato Chiara in più di un’occasione. Nonostante tutto, ad ogni modo, lei ha tenuto a fargli un augurio:

“Davanti a tanta sofferenza posso solo augurare che un giorno anche lui possa trovare la pace e la serenità che tanto cerca sperando che piano piano imparando soprattutto dai suoi errori possa realizzarsi come uomo e come padre. Io non potrò che esserne felice. Spero anche che possa proseguire questo suo percorso al meglio e distaccarsi da una storia ormai finita da tempo.”

Perché Chiara Rabbi non ha mai parlato di Davide Donadei al GF Vip

Nelle IG Stories Chiara Rabbi ha anche spiegato perché fino ad oggi non aveva mai parlato dell’ex. Qui il suo commento: