Davide Donadei è un nuovo concorrente del GF Vip 7 da pochi giorni, ma il settimanale Chi si sta già occupando accuratamente della sua vita sentimentale. Alfonso Signorini lo avrà scelto proprio perché aveva già pronto il colpo in canna? Sul numero di Chi in edicola questa settimana infatti c’è un gossip che potrebbe diventare una dinamica. O almeno un blocco in puntata. Magari Davide reagirà bene, visto che lui ha preso la decisione di terminare la relazione con l’ex fidanzata Chiara Rabbi. Certo è che essere rinchiuso in una Casa e non poter sapere niente di ciò che succede fuori non deve essere facile. Anche in casi come questi.

Venendo al gossip in questione, pare che Chiara sia riuscita ormai ad archiviare la relazione con Davide grazie a una nuova fiamma. E che fiamma: un ex allievo di Amici e molto amato dal pubblico! Stando a ciò che si legge sulla rivista diretta da Signorini stesso, Chiara Rabbi starebbe frequentando Deddy. “Un Deddy per l’ex di Donadei”, così comincia la chicca di gossip riservata al nuovo concorrente del GF Vip.

Per il momento si parla solo di una frequentazione tra Chiara Rabbi e Deddy, nulla di più e nulla di meno. “I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano”, si legge ancora. Primi avvistamenti dunque, magari adesso i paparazzi di Chi si metteranno sulle tracce dei due a caccia di un servizio fotografico… al bacio! Al momento i loro profili social tacciono sull’argomento, ma potrebbero decidere di intervenire come no nei prossimi giorni.

Ora come ora Signorini potrebbe mettere la pulce nell’orecchio a Davide con una delle sue frasi buttate lì dopo una nomination in confessionale, quando è solo con il Vippone di turno. E sono quelle frasi che di solito mandano in confusione i concorrenti. Non resta che attendere per capire sia se Signorini deciderà di mettere al corrente il suo Vippone di ciò che sta succedendo sia della possibile reazione di Davide. Ma soprattutto c’è da vedere come evolverà la conoscenza fra i protagonisti del gossip: Chiara Rabbi e Deddy di Amici stanno insieme o è solo amicizia?