GF Vip, Sara Soldati paparazzata con l’ex di Dayane Mello: addio Denver

GF Vip: Sara Soldati, bye bye Andrea Denver. La modella paparazzata con l’ex di Dayane Mello, il gossip impazza

Sara Soldati felice e innamorata. No, Andrea Denver non c’entra nulla. La giovane influecer e modella, che al Grande Fratello Vip 4 non ha nascosto il suo interesse per l’aitante veronese, pare che abbia allacciato una relazione con l’ex fidanzato di Dayane Mello, Carlo, uno degli eredi della famiglia Beretta (azienda bresciana attiva a livello globale nella produzione di armi). A svelarlo è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha immortalato i due bardati di mascherine a Milano. I rumors su una loro possibile liaison circolavano già da inizio marzo, ora arriva la conferma ‘plastica’ della loro frequentazione.

Carlo e Sara Soldati, uniti e complici

“Le indiscrezioni circolavano già i primi di marzo, ma solo con queste immagini abbiamo conferma che si frequentino”, si legge su Chi che ha immortalato i due assieme a Milano, in zona Brera. La rivista aggiunge: “Carlo è andato a trovarla a casa, poi sono usciti per fare una passeggiata con un’altra loro amica e infine hanno trascorso la notte assieme”. La Soldati, 20 anni, è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 4. Carlo, che in passato è stato chiacchierato dalla cronaca rosa per il legame stretto con Dayane Mello, ha 3 anni in più di lei.

Sara Soldati e Andrea Denver al Grande Fratello Vip 4

Sara Soldati è entrata a Grande Fratello Vip 4 in corsa. Subito ha fatto capire le sue intenzioni, mettendo gli occhi su Andrea Denver. Con il veronese c’è stata una bella amicizia, ma nulla di più. Anche perché lui si è sempre professato innamoratissimo della modella Anna Wolf, con il quale condivide una love story in America dove vive e lavora. Finito il reality la Soldati era stata protagonista di una battutina che aveva lasciato intendere ancora dell’interesse per Denver. In realtà, come lei stessa ha poi spiegato, si è trattato di una simpatica provocazione. Oggi è felice al fianco di Carlo.