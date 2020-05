Andrea Denver, il ricordo più brutto del Gf Vip? C’entra Clizia

L’ex gieffino racconta il suo percorso nella Casa del Gf Vip: il suo ricordo più brutto e i progetti futuri

Arrivato alla finalissima dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, Andrea Denver fa un bilancio di quel che è stato il suo percorso all’interno della Casa. Intervistato per il settimanale Vero, il modello racconta le prime impressioni avute quando ha scoperto la realtà italiana ai tempi del Covid-19. “Il ritorno alla realtà è stato traumatico. Anche se Alfonso ci aveva preparati, mai avrei pensato di imbattermi in una situazione così grave. Il vero shock è stato conoscere nei dettagli la tragedia che si è abbattuta su numerose famiglie italiane”. Denver successivamente svela quali siano i ricordi più belli ma soprattutto quello più brutto della sua avventura nel reality: l’ex gieffino ricorda il momento in cui Clizia Incorvaia utilizzò nei suoi confronti il termine ‘buscetta’. Infine l’augurio per l’amore ritrovato tra Andrea Damante e Giulia De Lellis.

“Attacco incomprensibile, epiteti offensivi e irrispettosi”

Andrea si è distinto per il suo atteggiamento sempre educato, genuino e mai sopra le righe. Moltissimi telespettatori infatti si sono schierati dalla sua parte quando, in seguito alle nomination della 13sima puntata, Clizia si scagliò duramente con Denver, diatriba che le costò poi la squalifica. “Ho vissuto tanti bei momenti di amicizia, simpatia, allegria e leggerezza. Sicuramente ricordo l’incomprensibile attacco ricevuto in piscina come il momento meno piacevole sia per il contesto, una nomination di gioco prevista dal regolamento, sia per gli epiteti usati, offensivi non solo nei miei confronti, ma irrispettosi nei riguardi di un’importante pagina dello Stato contro la mafia”. Ma cosa riserva il futuro per Andrea Denver? “Sto lavorando ad alcuni progetti negli Stati Uniti”, afferma l’ex gieffino, confessando poi di sognare una probabile carriera nel mondo del cinema: “Molti mi dicono che dovrei pensare al cinema. Da ragazzo ho studiato recitazione con buoni risultati… come dico sempre, mai dire mai”.

“A Giulia e Andrea auguro tutta la felicità”

Come ben sappiamo, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati a fare coppia fissa per la gioia dei loro tantissimi fan, i quali hanno sempre sperato nel ritorno di fiamma. “Credo che l’amore tra i due, nonostante la separazione temporanea, non sia mai venuta meno. Nella vita bisogna commettere degli sbagli per imparare a comprendere le cose. Auguro tutta la felicità di questo mondo ad Andrea e Giulia”, ha concluso il modello, molto amico del dj veronese.