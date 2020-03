GF Vip Samantha De Grenet: ‘fuoco’ su Zequila e parole su Adriana Volpe

GF Vip, Samantha De Grenet piomba sullo show: lettera di fuoco su Antonio Zequila e difesa dell’amica Adriana Volpe. La presunta love story della discordia agita l’animo della showgirl

Samantha De Grenet, lettera di fuoco: nel mirino Antonio Zequila. Obiettivo: difendere l’amica Adriana Volpe. Esatto, anche la showgirl romana classe 1970 è scesa in campo nel dibattito attorno al Grande Fratello Vip e alla presunta tresca dei suoi due protagonisti. Tresca che, pure se fosse vera, sarebbe nel lontanissimo album dei ricordi. La De Grenet è così piombata a gamba tesa sull’attore napoletano, scrivendo un lungo e duro post in cui ha ‘battuto’ forte, prendendosela sull’atteggiamento di ‘Boom boom’, lo sciupafemmine e galantuomo. Galantuomo, almeno per Samantha, mica tanto…

“Finora non ho espresso la mia opinione ma adesso…”

“Fino adesso non ho espresso la mia opinione perché credevo che la situazione sulla presunta relazione tra Adriana Volpe ed Anonio Zequila venuta fuori durante la puntata del GFVip terminasse velocemente, ma visto che se ne continua a parlare in ogni dove, ora desidero difendere non solo un’ amica, ma la donna!“. Così esordisce Samantha De Grenet su Instagram che aggiunge: “Credo che il sig. Zequila abbia veramente avuto una grandissima caduta di stile, se mai lo ha avuto, dimostrando chiaramente che la classe non è acqua. Non è importante ora sapere se la storia tra i due ci sia stata oppure no, ma penso che quando è chiaro che una donna non ha la voglia di raccontare storielle di quando era poco più che una ragazzina in diretta nazionale, soprattutto poi perché a casa c’è una bambina che va protetta ed un marito, un uomo, che va rispettato, si debba essere così galantuomini da capire di dover fare un passo indietro e mettere la parola fine alla questione.” E non è finita qui…

“Zequila non ha avuto sensibilità ed educazione”

“Sfortunatamente – prosegue la showgirl – il sig. Zequila non ha avuto la sensibilità e l’educazione di capire tutto questo e ha reiterato la cosa più e più volte mettendo in seria difficoltà Adriana che si è sentita costretta a giurare pur di far credere al pubblico la sua verità”. Samantha, quindi, conclude: “Siamo nel 2020 e credo che avere un pomeriggio di passione con uomo che ti piace, se ciò dovesse essere vero, non sia così scandaloso o condannabile, ma altresi sono fermamente convinta che una donna abbia il diritto di scegliere se raccontarlo oppure no.”