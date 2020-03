La nuova lettera del marito di Adriana Volpe: Roberto Parli e le dichiarazioni su Zequila e Denver

Nuove dichiarazioni di Roberto Parli. Il marito di Adriana Volpe ha scritto una lettera a TvBlog dopo quella inviata alla soubrette nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Una missiva che ha preoccupato parecchio l’ex conduttrice Rai, che si è addirittura strappata il microfono di dosso in un impeto di rabbia. Ma Parli – che nei giorni scorsi ha deciso di limitare alcune funzioni del suo account Instagram perché stanco del chiacchiericcio mediatico – ci ha tenuto a precisare che non ha nulla da ridire sul comportamento della moglie, dalla quale ha avuto la figlia Giselle. L’agente immobiliare ha poi parlato di Antonio Zequila – che continua a ribadire di aver avuto un flirt in passato con la Volpe – e dei presunti atteggiamenti intimi con il modello Andrea Denver.

Grande Fratello Vip: le nuove dichiarazioni del marito di Adriana Volpe

“Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che sin dall’inizio si sono create intorno alla nostra famiglia fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie e che le è stata recapitata al Grande Fratello. Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana”, ha fatto sapere Roberto Parli. Sulla presunta liaison tra Adriana Volpe e Andrea Denver ha puntualizzato: “Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente”.

Il marito di Adriana Volpe contro il comportamento di Zequila e Denver

“Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla”, ha aggiunto. Dunque caso definitivamente archiviato?