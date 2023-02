Questa sera 9 febbraio il “Grande Fratello Vip” torna su Canale 5 e ad affronterà la sfida colossale con Sanremo. Come di consueto, a precedere la diretta del reality, su Mediaset Infinity, c’è l’appuntamento con il “Gf Vip Party”, condotto da Soleil Stasi e Pierpaolo Petrelli. Solamente poche ore fa, sui social erano stati annunciati gli ospiti del web show: Elenoire Ferruzzi, Orietta Berti, Giulia Salemi e Guendalina Tavassi. Tuttavia, l’ospitata di quest’ultima è saltata all’ultimo momento. Cosa è successo?

La stessa influencer ha annunciato la sua assenza dal programma sui social poco fa. ‘Guenda’, per l’appunto, ha postato un video in cui ha comunicato ai suoi followers che l’ospitata era saltata. “Volevo dirvi che è saltato tutto. Volevo avvertirvi perché magari vi aspettavate di sentire qualche cavolata, le sentirete comunque da qui”, le sue parole. In molti sono rimasti sopresi dalla notizia, specialmente dato che il profilo ufficiale del “Grande Fratello” aveva confermato qualche ora prima che l’ex gieffina sarebbe stata ospite della trasmissione. Una persona in particolare non ha preso affatto bene la notizia: la mamma di Guendalina ed Edoardo, Emanuela Fuin.

La furia di mamma Tavassi

La donna ha espresso tutto il suo disappunto e ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui ha insinuato che ci sia qualcosa di sospetto dietro la mancata partecipazione di ‘Guenda’ al Gf Vip Party. Ecco cosa ha scritto Emanuela: “Saltata magicamente la partecipazione di Guendalina al Gf Vip Party. Ogni commento è superfluo”. Ad accompagnare il messaggio, una canzone dal titolo inequivocabile: “Circus”, ovvero, circo.

A cosa si starà riferendo la madre dei fratelli Tavassi? I fan degli “Incorvassi” hanno una teoria sul perché l’intervista della Tavassi sia stata ‘bruciata’ e sembra proprio che Emanuela condivida il pensiero del fandom.

Guendalina fuori dal GF Vip Party: i fan gridano al complotto

Nella scorsa puntata del reality, l’opinionista Sonia Bruganelli ha accusato Edoardo Tavassi di essere a capo di un ‘branco’ e di aver spinto i suoi amici a votare in massa Attilo Romita. In effetti, il giornalista è stato nominato, oltre che dallo stesso Tavassi, anche da coloro che sono più vicini al vippone: Giaele, Micol ed Edoardo Donnamaria. C’è da dire, però, che l’ex volto del Tg1 ha avuto vari scontri con i membri del ‘gruppetto’, ai quali ha spesso riservato parole decisamente poco carine. Di conseguenza, dopo settimane di immunità, i gieffini hanno deciso di votarlo.

Inoltre, in settimana, Edoardo ha deciso di non rivolgere più la parola ad Antonella Fiordelisi e ha consigliato ai suoi amici di fare lo stesso. Questo ha scatenato nuove critiche sul web e la stessa Sonia ha messo mi piace a vari tweet in cui il fratello di Guendalina veniva accusato di bullismo. A tal proposito, i fan del vippone sono convinti che la moglie di Paolo Bonolis voglia ‘infangare’ il loro beniamino e che, per di più, ci sia una sorta di complotto contro Tavassi. Di conseguenza, i piani alti del Grande Fratello avrebbero deciso di tagliare l’ospitata di Guendalina, la quale probabilmente avrebbe difeso il fratello dalle insinuazioni della Bruganelli.

In ogni caso, si tratta solamente di ipotesi create dai seguaci della coppia formata da Micol e Edoardo e i motivi concreti dietro l’ospitata saltata di Guendalina non sono ancora noti.