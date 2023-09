GF Vip, Salemi cacciata a causa di Pretelli: retroscena e dettagli

Com’è ormai noto, il posto di Giulia Salemi al Grande Fratello è stato preso da Rebecca Staffelli. A quest’ultima, infatti, è stato affidato il ruolo di esperta social. Sul perché l’influencer italo-iraniana e il noto reality targato Mediaset si siano detti addio c’è da diverse settimane dubbio e incertezza. L’ufficializzazione di Staffelli sembrava lasciar intendere che ai piani alti di Mediaset si fosse scelto di defenestrare la Salemi, ma è stata una nuova indiscrezione di Dagospia ad offrire un nuovo punto di vista su questa intricata situazione.

Cosa c’è dietro il defenestramento di Salemi? L’indiscrezione

Nella motivazione che avrebbe portato al defenestramento di Giulia Salemi dal Grande Fratello rientrerebbe anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli. “Pare che il fidanzato Pierpaolo Pretelli sia stato preso in antipatia da un potente personaggio” è quanto riportato da Dagospia. Nel futuro professionale dei due, ad ogni modo, ci sarà la conduzione della prossima edizione di Ex on the Beach Italia. Giulia Salemi, come già aveva anticipato Giuseppe Candela, dovrebbe poi essere ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta per quattro puntate.

L’indiscrezione sulla sostituzione di Salemi, che coinvolgerebbe anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli ad ogni modo, è da prendere con le pinze. Non è chiaro se dietro l’addio di Salemi al Grande Fratello possa effettivamente esserci una questione di antipatia.

Silvia Salemi: futuro in Rai, zero commenti sul nuovo GF

Come detto, per Giulia Salemi ci sono due nuove esperienze professionali nel futuro: non solo la conduzione di Ex on the Beach ma anche, stando a quanto trapelato, la presenza a La Vita in Diretta. Matano, in questa stagione televisiva, oltre ai consueti appuntamenti dal lunedì al venerdì, andrà in onda anche di sabato, ingaggiando una sfida con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. A partire dal 16 settembre, il conduttore di Rai 1 andrà in onda per quattro sabati, probabilmente con Giulia Salemi come ospite fisso.

Pare che parte del pubblico del Grande Fratello abbia fatto fatica ad accettare l’uscita di scena di Giulia Salemi dal Grande Fratello. Sebbene diversi utenti siano d’accordo all’idea che sia troppo presto per dare un’opinione sull’operato di Rebecca Staffelli (il cui debutto, comunque, non ha suscitato pareri negativi), c’è da notare come da parte di Giulia Salemi non sia arrivato alcun commento sulla nuova edizione del reality.