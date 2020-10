GF Vip Salemi, Bettarini e Selvaggia Roma: ecco chi ha il Covid

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in prima serata andata in onda il 26 ottobre 2020, avrebbero dovuto fare il loro ingresso tre nuovi concorrenti, rispettivamente Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Stefano Bettarini. Peccato che all’ultimo minuto le entrate sono state sospese. A darne notizia in diretta Alfonso Signorini che ha spiegato che una delle new entry è sospettata di aver contratto il coronavirus. Di chi si tratta? Chi dei tre è risultato infetto al Covid-19? La risposta l’ha fornita in esclusiva la testata Giornalettismo.

Secondo quanto appreso da Giornalettismo, né Bettarini né Giulia Salemi hanno avuto esito positivo al tampone. La malcapitata è Selvaggia Roma. Da capire in che modo si sia contagiata visto che i concorrenti che si apprestano ad entrare nella Casa più spiata d’Italia sono prima sottoposti a un rigido protocollo.

Per due settimane, prima dell’ingresso, le new entry vengono sottoposte ai tamponi, tre a testa e quindi nove in totale, oltre a isolarsi in quarantena ‘parcheggiati’ in hotel per 14 giorni. Precauzioni che servono a scongiurare un focolaio interno alla Casa. Se ciò dovesse accadere, finirebbe anzitempo il reality Mediaset.

Nonostante tutte le prudenze adottate dalla produzione del programma, Selvaggia sarebbe comunque risultata positiva all’ultimo tampone (e non ai due precedenti). Da qui lo stop anche per gli altri due concorrenti, l’ex marito di Simona Ventura e l’ex compagna di Francesco Monte.

Rimane ora da capire se venerdì prossimo, quando sarà trasmessa una nuova puntata in prime time, Bettarini e Salemi varcheranno la porta rossa di Cinecittà oppure no. Senza dubbio in questi giorni lo staff del programma cercherà di comprendere se non ci sono rischi. Certo anche che saranno effettuati nuovi test.

GF Vip salta l’entrata dello ‘sparigliatore’ Bettarini

Bettarini avrebbe dovuto accendere ancor più gli animi all’interno della Casa. In passato ha avuto un fugace flirt con Dayane Mello e si è parlato di una presunta tresca con Elisabetta Gregoraci (tresca mai confermata). Inoltre ha dichiarato di recente di aver il dente avvelenato con Pretelli, che sarebbe stato colpevole di aver cercato un approccio con la sua fidanzata Nicoletta Larini dopo l’esperienza a Temptation Island.