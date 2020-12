GF Vip, rivoluzione ospitate in studio: chi se ne va e chi resta, il gossip

Lo show Mediaset condotto da Alfonso Signorini si prepara a dare il benservito ad alcuni vip già eliminati, i quali non saranno più presenti in studio

Tempo di rivoluzione al Grande Fratello Vip 5 che, dopo la scelta Mediaset di prolungarlo fino a febbraio 2021, inevitabilmente dovrà sottoporsi a un profondo ‘restauro’. Si comincerà con l’innesto di nuovi volti – nelle prossime ore entreranno in gioco Sonia Lorenzini, Filippo Nardi e Samantha De Grenet. Le sorprese però non sono solo relative alla vita all’interno della Casa, bensì anche alle ospitate in studio durante la diretta dei prime time.

Nella fattispecie, nelle scorse ore si sono fatti strada spifferi di palazzo che sostengono che sarà dato il benservito a qualche vip già eliminato ma che da contratto presenziava durante le prime serate della trasmissione. Non tutti, però, saranno lasciati a casa. Pare che Signorini stia cercando di trattenere con sé i personaggi che potrebbero creare dinamiche anche da ‘esterni’.

Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini sarebbero quelli su cui vorrebbe puntare anche se ci sarebbe un nodo da sciogliere. Quello cioè dei ‘ritirati’ che per regolamento non sono invitati in studio. Gregoraci e Oppini rientrano tra questi. Tuttavia, visto che in fondo i due non si sono ritirati per motivi propri bensì perché il GF Vip è stato allungato in corso d’opera, si potrebbe facilmente trovare una soluzione se ci fosse da ambo le parti la volontà di giungere allo stesso obiettivo. Cioè l’ospitata.

Ma perché alcuni saranno invece salutati? Semplice, perché il loro contratto, anche la clausola che prevedeva la loro presenza nel programma dopo l’eliminazione – in studio durante le prime serate -, è scaduto. E sembra che Il GF Vip non voglia offrirne uno nuovo a tutti gli interessati. Chi non ci sarà sicuramente è Franceska Pepe che sarà impegnata in Rai, nel nuovo programma di Simona Ventura.

Tornando a chi rimarrà in studio, oltre ai nomi sopra citati, pare che si stia anche vagliando l’alternativa di trattenere Fulvio Abbate, Myriam Catania e Guenda Goria. Chissà… Nel frattempo Signorini scalda i motori in vista del Capodanno. Il direttore di Chi Magazine è riuscito a strappare la serata di San Silvestro a Federica Panicucci. E pare che la conduttrice di Mattino 5 non abbia preso benissimo la scelta dei vertici Mediaset.