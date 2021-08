GF Vip, Rita Rusic mostra il nuovo fidanzato (foto). Polemica: “È tuo figlio?”

By

Rita Rusic, 61 anni, esce allo scoperto e presenta il suo nuovo fidanzato. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, con un post pubblicato su Instagram, si è immortalata con un aitante uomo palestrato e moro. Al momento non si sa di preciso chi sia colui che ha stregato la produttrice cinematografica. Tuttavia si capisce in fretta dallo scatto che è più giovane di lei di diverse primavere. La questione ha infatti subito innescato alcuni mugugni tra i fan.

C’è chi ha persino pensato che l’uomo fosse suo figlio, Mario, secondogenito che Rita ha avuto da Vittorio Cecchi Gori con il quale ha avuto anche il frutto d’amore Vittoria. “No, non credo sia lui”, la risposta ironica della Rusic. Anche altri followers hanno sarcasticamente detto che il suo fidanzato potrebbe essere suo figlio. Inutile dire che sono scattate delle zuffe tra utenti, con tanto di accuse relative all’invidia e cose simili. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole, da questo punto di vista. Di nuovo, invece, c’è che la 61enne ha ritrovato l’amore.

Tra gli ex concorrenti del GF Vip che si sono complimentati con l’ex di Cecchi Gori ci sono state Licia Nunez, che ha piazzato un entusiasta “Spaccate”, e Fernanda Lessa, che ha diffuso una serie di emoj ‘infuocate’ sotto al post. Pure Clizia Incorvaia si è fatta viva con un “bellissimi”. Complimenti anche da parte di Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo che ha commentato l’uscita allo scoperto dell’attrice con un affettuoso “belli”.

Rita Rusic: i due grandi amori dell’attrice e produttrice cinematografica

Rita Rusic è stata sposata 17 anni con Vittorio Cecchi Gori. Dopo il divorzio dal produttore cinematografico, si è stata legata al venezuelano Ricardo Oliveros (anche questa relazione è poi naufragata). L’uomo, che oggi ha 48 anni, in diversi frangenti è stato definito da alcuni giornalisti il suo toy boy. Un fatto che ha indispettito l’ex gieffina vip, che ha sottolineato che si trattava comunque di una persona più che adulta quando ha intrapreso la love story e non certo di un ragazzino.