GF Vip, Ricciarelli smaschera Belli? “Ecco il vero Alex”, lui chiede di uscire

La cantante lirica non ci sta e non le manda a dire all’attore, che perde proprio la pazienza

Al Grande Fratello Vip 6 Katia Ricciarelli sembra ormai aver perso la pazienza e, questa volta, si scaglia contro Alex Belli. Cosa sta accadendo dunque nella Casa più spiata d’Italia? La cantante lirica non ci sta e dà una bella lezione al suo coinquilino, tanto che si accende uno scontro abbastanza infuocato tra i due. Nelle prime settimane, il pubblico di Canale 5 ha conosciuto una Katia molto tranquilla. Eppure ora pare che non sia più disposta a restare in silenzio, vuole dire anche lei la sua.

E dopo la sfuriata improvvisa contro Carmen Russo, nel suo mirino finisce Belli. Il tutto accade quando il programma dà all’attore, a Davide Silvestri e a Soleil Sorge il compito di realizzare un brano ironico che descriva la situazione che c’è all’interno della Casa. Per comporre questa canzone, i tre gieffini scelgono di utilizzare un brano molto famoso di Lucio Battisti. Questa scelta non piace per nulla dalla Ricciarelli che, affiancata da Raffaella Fico, fa notare alcuni dettagli.

Ebbene a infastidire la soprano è il fatto che la canzone composta dai tre suoi compagni d’avventura parla di eliminazioni e atteggiamenti poco carini dei concorrenti del reality. La cantante ammette di essere rimasta male e ne parla proprio con Alex Belli, il quale non riesce a mantenere la calma. Infatti, l’attore sbotta contro Katia furibondo.

Innanzitutto, Alex dichiara di volersi tirare fuori da questo discorso, in quanto secondo lui non è possibile che il tutto non venga preso sul ridere. Invita così tutti a ironizzare un po’ sulla cosa. Nessuno, secondo Belli, dovrebbe sentirsi preso in giro, in quanto “si tratta di sdrammatizzare“. Detto ciò, sente di avere la libertà di poter scegliere ciò che vuole.

“È una roba ingiusta, mandatemi fuori perché non ce la faccio più”, dichiara furioso Alex al GF Vip 6. Se non può esprimersi e “cantare una canzone di me..a”, allora sarebbe meglio per lui andare via: “Fatemi uscire”. Non manca la replica, ovviamente, della Ricciarelli. Quest’ultima chiede all’attore di portare rispetto anche ai suoi coinquilini.

A detta sua, ci sarebbe modo e modo di scherzare: “Non si può sempre scherzare recitando”. La cantante colpisce ancora Alex facendogli notare che bisognerebbe “essere più sinceri e meno attori”. È certa che con lei l’attore sbaglia a gridare, in quanto quando qualcun’altro grida, le viene automatico alzare la voce più degli altri.

“Finalmente è venuto fuori il vero Alex“, prosegue Katia, che sembra non avere alcun pensiero positivo verso l’attore. Dalle sue parole si percepisce che la sua idea è proprio quella che Belli stia recitando e non sia sincero nella Casa di Cinecittà. Dunque, ormai pare proprio che tra i due coinquilini sia ormai nato un certo astio.

Sicuramente Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto nel corso della puntata che andrà in onda nella prima serata di domani. Bisognerà attendere per scoprire cosa avranno da dire i due sulla questione.