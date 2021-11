GF Vip, Ricciarelli ‘scivola’ e rivela quando le scade il contratto: la data x

Katia Ricciarelli non si morde la lingua in tempo e spoilera quando il suo contratto al Grande Fratello Vip terminerà. La soprano, a colloquio con Davide Silvestri, ha rivelato fino a quando, carte alla mano, ha dato disponibilità alla trasmissione per restare nella Casa più spiata d’Italia. Dopodiché non è detto che per forza lascerà il gioco (anche se pare intenzionata a farlo). L’ex di Pippo Baudo potrebbe infatti decidere, laddove non venga eliminata prima, di proseguire comunque l’avventura televisiva. A livello contrattuale, però, lei, per il momento, avrebbe firmato fino a lunedì 13 dicembre.

Silvestri stava scherzando con Katia, dicendole di aver trovato il modo per farla restare nella Casa. La Ricciarelli, in un attimo di rilassamento e scordandosi delle telecamere, si è lasciata sfuggire uno spoiler che non avrebbe dovuto trapelare. “No (non resto, ndr), Tengo u contratto fino al 13 di..”, ha commentato l’artista, imitando la cadenza meridionale e non svelando il mese a cui fa riferimento la data 13. Tuttavia ci sono pochi dubbi sulla questione: trattasi quasi certamente del 13 dicembre. Motivo?

Perché, inizialmente, quando il reality è cominciato il 13 settembre 2021, la data provvisoria finale dello show era stata calendarizzata, guarda caso, per il 13 dicembre. Lo aveva sottolineato pure Aldo Montano nella clip di presentazione. Mediaset ha poi deciso di prolungare il programma, forte dei buoni ascolti riscontrati da Alfonso Signori&Co, allungandolo addirittura fino a marzo 2022.

Tale modo di procedere lo si è già visto lo scorso anno: anche allora il GF Vip ottenne un ottimo riscontro di share e i vertici del Biscione decisero di spostare a marzo (e non a dicembre) l’ultimo atto della trasmissione. Il nodo contrattuale dei partecipanti, però, è molto probabile che abbia avuto un differente iter. Non è escluso, anzi è più che verosimile, che gli inquilini abbiano firmato contratti con relative penali fino al 13 dicembre. E poi?

E poi, si dovrebbe procedere proprio come nella quinta edizione del reality: coloro che vogliono tornare a casa per le feste natalizie saranno liberi di lasciare il gioco, coloro invece che vorranno proseguire la loro avventura televisiva potranno continuare.