GF Vip, Ricciarelli “ha superato il limite”: Trevisan ridotta in lacrime

Gli attacchi che Katia Ricciarelli ha riservato a Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6 stanno generando un po’ di caos. In Casa i concorrenti si dividono e fuori la maggior parte del pubblico prende le difese della showgirl. Ma cos’è successo? Il tutto ha preso inizio durante le nomination, quando Miriana ha nominato Katia. Da questo momento è partita la furia della cantante, che non ha risparmiato la sua coinquilina, non riuscendo a digerire il fatto di essere finita al televoto.

Oltre al fatto che Soleil Sorge ha commesso un gesto poco carino, lanciando la sua carta delle nomination verso Miriana, anche ciò che ha fatto la Ricciarelli non è piaciuto. La puntata andata in onda ieri sta facendo nascere non poche polemiche. La cantante si è rivolta alla Trevisan, con dure parole.

“Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str..a, le tiro una scarpa in testa”

Sembra che Katia abbia notato in Miriana un doppio gioco, tanto che si è dichiarata “schifata da questo atteggiamento”. Detto ciò, ha aggiunto: “La prenderei a sberle”. Sicuramente queste sono espressioni che lasciano un po’ a desiderare, ma molti telespettatori fanno notare che si è semplicemente trattato di un momento di nervosismo per la Ricciarelli, che si è sentita tradita.

Sono di più, però, coloro che condannano il suo atteggiamento, ritenuto un po’ troppo aggressivo per una nomination. Infatti, in tanti sui social si dicono certi del fatto che Katia abbia “superato il limite”. Lo sfogo della cantante lirica non si è concluso qui. Ha descritto la Trevisan come una “traditrice”, “bugiarda” e “pugnalatrice”.

La Ricciarelli al GF Vip 6 si è sentita tradita da Miriana e presa per i fondelli: “Ma come ti permetti di pigliarmi per il c..o così? Basta leccarmi il c..o”. Va comunque precisato che, in una delle precedenti puntate, la stessa Katia aveva nominato la Trevisan, ritenendo il suo comportamento con Nicola Pisu non corretto.

Miriana non ha reagito bene alle offese della Ricciarelli, tanto che è scoppiata a piangere. In lacrime, sfogandosi con Lulù Selassié, ha fatto notare di aver fatto la cosa più logica, poiché la cantante l’aveva già nominata. Non crede di aver fatto una cosa grave. Ha fatto, inoltre, presente che da due mesi la coinquilina ce l’avrebbe con lei.

Soleil Sorge ha prontamente preso le difese di Katia, seguita da Manuel Bortuzzo. Nel frattempo, la soprano non è tornata indietro sui suoi passi, anzi. Ha definito Miriana “Santa Maria Goretti”, sottolineando il fatto che ha pianto dopo questo acceso confronto.