GF Vip 6 ventunesima puntata: ingressi, nominati e nomination annullate

La serata di lunedì 22 novembre 2021 minuto per minuto, cosa è successo nella Casa e in studio con Signorini e le opinioniste

La ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è cominciata con il saluto di Alfonso Signorini a uno degli ospiti più attesi della serata. Sulla passerella c’era Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani, che è tornato nella Casa con una proposta molto molto speciale per la sua fidanzata. Tempo pochi minuti di puntata e subito Signorini si è fiondato su Alex Belli e Soleil Sorge, visto che si sono riavvicinati nel weekend. Lui ha spiegato la scelta di non voler più vedere la moglie Delia Duran al GF Vip, ovvero evitare che si parli della sua vita privata e che lui vada avanti nel gioco come Alex. Inoltre è dell’idea che le persone che vanno a trovare i concorrenti da fuori debbano dare loro forza, non creare scompigli, grattacapi e problemi.

Messa per un attimo Delia da parte, Alfonso ha mostrato i giochi in piscina di Alex e Soleil e tutta la “chimica artistica” che c’era quella notte. Anzi, stasera Belli lo ha chiamato “rapporto di fiducia”. Soleil ha spiegato che era un esercizio per vedere se una persona si fida di un’altra ed è per questo che si è lasciata andare. Per Sonia Bruganelli è evidente che c’è un’attrazione fra loro, Adriana Volpe è d’accordo con lei ma ha aggiunto che, secondo lei, Alex e Delia si stanno allontanando. Ma cosa avrà pensato Delia vedendo i giochi in piscina? Secondo Alex non si è turbata, ma è dell’idea che non si sia mai turbata neanche prima. Lui ne ha approfittato per chiarire che non vuole vedere la moglie al GF Vip per ciò che succede con Soleil.

Signorini ha fatto notare che queste immagini potrebbero infastidire di nuovo Delia, che magari invece si era calmata. Alex ha dato la colpa al montaggio, ma in realtà le immagini circolano sul Web anche senza musica in sottofondo. Ma attenzione: Delia Duran è in quarantena ed entrerà al GF Vip venerdì sera. Alfonso ha detto che è molto agguerrita, ma oggi a Pomeriggio 5 è saltato fuori tutt’altro. Dopo aver parlato del triangolo, Signorini ha presentato la prima nuova concorrente: Maria Monsè. Giucas non l’ha riconosciuta, anzi ha pensato fosse la Volpe! Nella puntata del GF Vip di lunedì 22 novembre 2021 c’è stata una nuova sorpresa per Manuel Bortuzzo.

Più tardi Signorini ha messo Soleil dinanzi ai suoi passi falsi: nell’attacco spietato e feroce a Gianmaria Antinolfi della scorsa puntata ha commesso una serie di scivoloni in fila che ha suscitato parecchio clamore, sia nella Casa sia sul Web. Molti hanno condannato i toni e le parole di Soleil, che stasera ha chiesto scusa e ha assunto un atteggiamento più placato e morigerato facendo il suo monologo. Messo da parte il tono di voce da pentita, poco dopo Soleil è tornata all’attacco con Gianmaria. Lorenzo Amoruso è comparso in collegamento per spiegare il suo punto di vista su Soleil ed è largamente condiviso dal pubblico. Sonia è prontamente intervenuta per difendere a spada tratta la sua Soleil.

C’è stato il momento romantico in giardino: la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani. Per le principesse è arrivato il momento di giocare da sole: Clarissa, Lulù e Jessica sono concorrenti singoli da stasera. Alex ha ricevuto la lettera di suo papà, che ha mandato un messaggio di fede al figlio. Adriana ha chiesto scusa all’attore per ciò che ha pensato del suo matrimonio con Delia riconoscendo di non essere andata a fondo e di non aver letto il cuore di Alex e della sua famiglia. E finalmente è arrivato il momento del televoto: il preferito di stasera è stata Soleil, sebbene nei sondaggi sul Web fosse Gianmaria il più votato. Le fanbase, però, sanno sempre come votare e si spendono molto di più al televoto – anche creando più account – rispetto a uno spettatore normale. In ogni caso, queste sono le percentuali: Soleil 44%, Gianmaria 34%, Carmen 22%.

Niente immuni della Casa stasera, ma Soleil ha potuto scegliere se tenere l’immunità per sé o regalarla a qualcuno. Anzi a qualcuna, perché stasera solo le donne sono state protagoniste delle nomination. Soleil ha regalato l’immunità a Manila. Ma ci hanno pensato le opinioniste a dare l’immunità alla Sorge. Prima del rito delle nomination c’è stato l’ingresso di Patrizia Pellegrino.

Venerdì non ci sarà l’eliminazione, ma torna il meccanismo della più votata che condanna al televoto una delle altre al televoto. Le donne hanno votato in palese al tavolo con le carte, gli uomini in confessionale. Le nominate della ventunesima puntata del GF Vip 6 sono Katia, Carmen, Sophie e Miriana. C’è stato un provvedimento del GF Vip, che ha annullato la nomination di Lulù: ha scelto la carta fuori tempo quindi non ha nominato. Queste le nomination concorrente per concorrente: