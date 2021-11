Delia Duran fa marcia indietro su Alex e Soleil: cosa pensa oggi

Sembra ormai essersi esaurito del tutto il presunto triangolo del GF Vip 6: Delia Duran ha cambiato idea su Alex e Soleil. Sarà stato l’ultimatum del marito? Non è dato saperlo, per ora pare che Delia non abbia intenzione di apparire in televisione. Per il momento, almeno, perché non bisogna mai dire mai. Dopo ciò che è successo finora il pubblico non sembra disposto a credere che Delia sia disposta a farsi da parte in tutto e per tutto. Anche perché Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip non molleranno di certo la presa: anche stasera si parlerà di Alex e Soleil, per esempio. Certo è che i due non se ne stanno mai tranquilli e anzi contribuiscono alla creazione di clip e blocchi in puntata, proprio come è successo negli ultimi giorni.

Alex e Soleil si sono lasciati andare a coccole e giochi in piscina, di cui si parlerà stasera. Signorini ha promesso durante il daytime che stasera si parlerà della ritrovata “chimica artistica” tra i due Vipponi. Hanno preso le distanze per qualche giorno, ma adesso sembrano essere tornati al rapporto che avevano prima che Delia irrompesse nella Casa per scontrarsi con Soleil. Pochi giorni fa l’attore ha pure avvisato la moglie: non vuole più che vada al GF Vip.

A quanto pare Delia ha ricevuto il messaggio forte e chiaro, ma soprattutto pare abbia capito che non c’è da preoccuparsi e che il suo matrimonio non è in pericolo. Questo pare di capire da ciò che ha riferito Mirko Gancitano, il migliore amico di Alex Belli nonché futuro marito di Guenda Goria. Mirko oggi è stato ospite a Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso gli ha chiesto notizie di Delia. Lui ha risposto così:

“Ci sentiamo giornalmente con Delia. Adesso ha cambiato idea su Alex e Soleil, pensa che ci sia un’amicizia tra loro”

Barbara è sembrata un po’ scettica e ha commentato con un pizzico di ironia, dicendo che adesso è il momento di parlare di amicizia. Ci sono stati altri commenti in sottofondo, qualcuno ha parlato di questo come nuovo capitolo della soap opera. Insomma, gli spettatori del Grande Fratello Vip 6 continuano a diffidare di quanto è avvenuto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Ci saranno altri confronti nella Casa oppure gli autori asseconderanno l’attore e non parleranno più del suo privato? Molto dipenderà anche da come procederà il rapporto con la Sorge, è chiaro.