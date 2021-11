GF Vip, Alex Belli stufo: “Delia non deve venire, non la voglio qui”, i motivi

Alex Belli non vuole più Delia Duran al Grande Fratello Vip 6. Una risposta alle critiche e agli attacchi delle ultime settimane? Probabile, visto che proprio ieri sera Sonia Bruganelli ha messo in guardia l’attore. L’opinionista ha detto chiaro e tondo ad Alex che ha perso consensi nel pubblico da quando si parla del triangolo con Soleil Sorge. A dire il vero potrebbe non essere una strategia di gioco, visto che nel confronto con Adriana Volpe l’attore è sembrato sincero, più del solito almeno, nel dire di non accettare che venga messo in discussione il suo amore. Per cui la sua decisione sulla moglie Delia potrebbe non essere legata necessariamente al modo in cui il pubblico lo vede in questo momento.

Che Alex abbia perso consensi è certo: al televoto è stato l’ultimo con il 5% e se fosse stato un televoto eliminatorio sarebbe già fuori. Continua a non convincere, ma se dovesse cambiare rotta e non parlare più del matrimonio con Delia Duran allora potrebbe essere considerato solo un passo falso e il pubblico potrebbe essere disposto a rivalutarlo. Per questo qualche dubbio resta sulla richiesta di Alex Belli di non avere più Delia Duran al GF Vip. Lo ha detto ieri sera, sia durante la puntata dopo lo scontro con la Volpe sia dopo la puntata. La prima a cui lo ha confidato è stata Soleil.

All’amica Alex ha detto che alla luce di quanto accaduto preferisce non vedere più Delia al GF Vip. “Non deve venire”, ha detto. Il motivo? Non accetta che venga messo in discussione il suo privato e che sia oggetto di critiche e attacchi. Questo anche perché da parte sua il matrimonio con Delia, o ciò che è stato, non è in discussione in alcun modo. Lui preferisce proseguire il percorso nella Casa come concorrente, come Alex e non in relazione alla sua vita fuori. Nel suo discorso ha aggiunto:

“Delia scherzava, non vuole venire qui davvero. è per questo che non deve venire. Lasciami fare il mio percorso qui, libero e spensierato. Il nostro rapporto non è in discussione. Punto. Lei ha avuto paura ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami finire il mio viaggio. Tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire”

Più tardi ha confermato la sua intenzione di non parlare più di Delia Duran al GF Vip anche a Gianmaria Antinolfi. A quest’ultimo Alex ha detto che non vuole più vedere nessuno dopo tutte le accuse che ha ricevuto sulla sua relazione. E soprattutto non vuole che nessuno entri ancora nella sua vita privata. Ne ha parlato anche con Miriana Trevisan e a lei ha specificato bene perché non vuole più Delia al GF Vip: