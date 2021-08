GF Vip Raz Degan, smentita pesantissima: “Serve camion di spurghi”

Raz Degan pesantissimo sul Grande Fratello Vip. Con un post di fuoco pubblicato su Instagram, il modello israeliano 52enne (53 anni il 25 agosto) non solo ha smentito la sua partecipazione al reality più spiato d’Italia ma ne ha anche attaccato a muso duro i contenuti. Parole al vetriolo quelle dell’ex di Paola Barale, che senza dubbio faranno discutere. Anche perché, indirettamente, potrebbero sentirsi chiamati in causa quei personaggi che nella Casa più spiata d’Italia ci sono già stati o che ci saranno.

“Girano articoli che dovrei entrare in una Casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare: è solo fake news… passiamo avanti”. Così Degan sul suo profilo Instagram, in riferimento alla sua presunta partecipazione alla trasmissione di Canale Cinque. Nei giorni scorsi, Raz è stato più volte accostato al reality condotto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini. Si è parlato di trattativa in corso e di cachet stellare richiesto dal medesimo modello. A quanto pare, però, nulla di vero.

In effetti che Raz Degan potesse davvero varcare la fatidica porta rossa di Cinecittà è apparsa fin da subito una opzione difficile da realizzare. E soprattutto quasi impossibile da imbastire. Per un semplice motivo: proprio la volontà o meglio non volontà di Degan che non è mai stato un amante del gossip e del mettere in piazza i suoi affari privati. Due situazioni inevitabili se si sceglie di partecipare al GF Vip. E infatti lui non ci sarà. Sicuramente sarebbe stato un colpaccio. Sarebbe, appunto.

L’ex di Paola Barale ha detto sì soltanto ad un reality in passato: L’Isola dei Famosi. Fece un cammino in solitaria, trionfando senza concorrenza. In quel caso però c’erano ingredienti differenti con cui ‘impastare’ le dinamiche del programma. Poco gossip, almeno per Raz. e tanto olio di gomito e spirito di sopravvivenza. Ossia due qualità che il fascinono 52enne ha dimostrato di possedere in quantità industriale.

Tornando al GF Vip, pare invece certa la partecipazione di Katia Ricciarelli nel cast. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha reso noto che sarebbe già stato firmato il contratto tra Katia e la produzione del reality. Chissà cosa ne pensa Pippo.