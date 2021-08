Grande Fratello Vip: chi è la prima concorrente ufficiale che ha firmato

Scalda i motori la sesta edizione del Grande Fratello Vip e inizia a delineare lo schema di gioco vista la partenza il 13 settembre prossimo. Alfonso Signorini, che sarà ancora una volta alla conduzione del reality più spiato d’Italia, ha già confermato i nomi degli opinionisti al suo fianco: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti, una ventina di “Vipponi più o meno noti, ci sarà anche una cantante lirica: Katia Ricciarelli al GF Vip! L’artista 75enne avrebbe già concluso la trattativa, convinta da un cachet non indifferente. Per l’ex moglie di Pippo Baudo non sarebbe la prima volta in un reality show. Nel 2006 ha partecipato a La Fattoria targata Barbara d’Urso. Nulla di paragonabile all’esperienza tra le quattro mura della Casa di Cinecittà, che sarà molto più lunga e intensa.

La Ricciarelli aveva inizialmente smentito le indiscrezioni, relative alla partecipazione, lanciate da Oggi. Lo stesso settimanale ha fatto sapere che nei giorni scorsi, però, ha finalmente firmato il contratto, formalizzando di conseguenza la sua presenza al Grande Fratello Vip. Ne è certo il giornalista Alberto Dandolo che nella sua rubrica “Ah Saperlo…” che cura sulla rivista Oggi dà per certa la presenza della nota soprano nel cast del GF Vip 2021 di Alfonso Signorini e la conferma del contratto già firmato.

Concorrenti Grande Fratello Vip: smentita la presenza di Raz Degan nel cast. Fico confermata

Davide Maggio ha smentito la partecipazione di Raz Degan al GF Vip. Secondo il blogger l’ex compagno di Paola Barale non figura tra le trattative in corso, a differenza di Totò Schillaci, Pamela Prati e Raffaella Fico. Il suo nome sarebbe stato sicuramente un colpaccio per il cast messo a punto da Alfonso Signorini. Nel 2017 è stato punto di diamante per Canale 5: vincitore dell’Isola dei Famosi, salì agli onori delle cronache per il trionfo al televoto con l’89% di preferenza.

Secondo indiscrezioni, dopo la conferma di Katia Ricciarelli, La Fico voluta da Signorini dovrebbe entrare nelle prime battute del reality in partenza a settembre e, quindi, la sua presenza sembra essere confermata. Mancherebbe, però, ancora la firma del contratto che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.