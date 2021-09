GF Vip Fico-Gate. Ex del fidanzato di Raffaella: “Mente o lei presa in giro”

Potrebbe essere ribattezzato il Raffaella Fico-Gate del Grande Fratello Vip. Come è noto la showgirl campana prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha dichiarato di essere single. Non appena ha varcato la fatidica porta rossa della dimora di Cinecittà ha però smentito se stessa, affermando di aver intrapreso in estate una relazione sentimentale con l’imprenditore Piero Neri. Non solo: Raffaella ha reso noto di essere assolutamente innamorata persa dell’uomo, fatto che pare sia ricambiato visto che lui ha già provveduto a far volare un aereo sopra i cieli della Casa più spiata d’Italia, con tanto di dedica romantica per la Fico. In tale contesto da favola è giunto un fulmine a ciel sereno nelle scorse ore: Valentina Colombi, ex fidanzata livornese di Piero, ha raccontato a Chi Magazine una versione che capovolgerebbe il quadro idilliaco descritto dall’ex di Mario Balotelli.

Alla redazione di Chi è giunta una telefonata alquanto curiosa di recente. Si è fatta viva la sopracitata Valentina che ha spiegato le tappe della relazione vissuta con Piero. Stando a quanto detto dalla Colombi, la sua love story con l’uomo d’affari è durata dal 2016 a inizio 2019. “Poi ci abbiamo riprovato. A novembre 2020 siamo tornati insieme per tre mesi, con una mini convivenza. Ci siamo lasciati verso febbraio-marzo ma questa estate Piero si è rifatto vivo”, ha aggiunto la donna. Ed è qui che iniziano a farsi strada alcuni sospetti sul legame tra la Fico e Piero. Sospetti avanzati dalla stessa Valentina che ha riflettuto sulle tempistiche del legame creatosi tra Raffaella e il suo ex.

La donna ha spiegato di aver vissuto una storia importante con Neri, tanto che ad un certo punto si è parlato anche di nozze e figli, temi poi archiviati per via del naufragio della relazione. Nella sua versione la Colombi è arrivata quindi al tema caldo: “A inizio agosto Piero mi ha chiesto di festeggiare ferragosto insieme”. Non solo: sostiene anche che, in concomitanza del suo compleanno a fine luglio, l’imprenditore le ha spedito due mazzi di rose. Calendario alla mano, Valentina si è chiesta, in base anche a ciò che ha rivelato la Fico al GF Vip, come è possibile che Piero mandasse rose a lei mentre frequentava la showgirl.

“Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o Raffaella è stata presa in giro perché non sa proprio niente oppure stanno mentendo entrambi”, ha chiosato in modo netto la Colombi. Dichiarazioni pesanti, che gettano più di un’ombra sulla neonata love story tra la Fico e Neri. Valentina ha aggiunto poi un’altra esternazione che farà senza dubbio discutere: “Secondo me è ancora innamorato di me, da quando ci siamo lasciati non ha mai smesso di essere innamorato, è una cosa che sanno tutti”. La palla ora passa all’imprenditore e a Raffaella. Si attendono le loro versioni.