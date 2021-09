GF Vip Raffaella Fico, bugia: svelati gli intrecci tra il fidanzato e Antinolfi

Perché Raffaella Fico ha mentito ai casting del Grande Fratello Vip 6, dichiarandosi single mentre invece era fidanzata? E perché una volta entrata nella Casa più spiata d’Italia ha subito messo in chiaro di avere il cuore occupato, di fatto auto-sbugiardandosi? A fare chiarezza sulla bugia della showgirl napoletana ci ha pensato Chi Magazine, che ha raccontato i dettagli di quanto accaduto, svelando dei retroscena che coinvolgono anche Gianmaria Antinolfi, altro inquilino chiacchieratissimo del reality show in onda su Canale Cinque.

Raffaella ha allacciato nei mesi scorsi, a luglio, una relazione con Piero Neri, facoltoso imprenditore ed erede di una quotata impresa mercantile di Livorno. La love story è stata tenuta segretissima: nessuno scatto social, nessuna apparizione pubblica. Motivo? Lui sarebbe molto riservato e terrebbe assai alla sua privacy. Insomma, non ha alcuna voglia di vedersi sbattuto sulle copertine rosa e di finire al centro del chiacchiericcio gossipparo. Al di la di ciò, la passione con la Fico parrebbe intensa, tanto che l’ex di Balotelli gli ha già fatto conoscere la figlia Pia.

Dunque? Perché mentire ai casting, per poi dichiararsi fidanzata appena messo piede al GF Vip? Tre i motivi. Il primo già è stato menzionato: Piero ama la privacy; il secondo riguarda il fatto che Raffaella non ha ancora conosciuto la famiglia di Neri e dunque ha preferito non esporsi troppo; il terzo conduce ad Antinolfi e cela il perché la showgirl ha scelto di proclamarsi fidanzata quando ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Chi Magazine ha narrato che Neri e Gianmaria Antinolfi sono grandi amici. Dunque Raffaella, se avesse continuato a sostenere che fosse single, con ogni probabilità sarebbe stata sbugiardata rapidamente dall’ex di Soleil durante i primi giorni della trasmissione. Da qui la scelta di metterci la faccia e far sapere subito di avere il cuore occupato. Naturalmente quando ci furono i casting, la Fico non poteva sapere che al GF Vip ci sarebbe stato anche Gianmaria. Per questo all’epoca ha deciso di non svelare i dettagli della sua situazione sentimentale.

Sulla love story con Piero, Raffaella ha puntato molto se non tutto. Addirittura si mormora che quando concluderà il suo percorso nel reality di Canale Cinque, l’intenzione è quella di giurare amore eterno al compagno che avrebbe completamente perso la testa per lei.