Luca Onestini sta ‘giocando’? E se sì, a che gioco? Quale trama sta tessendo? Ci hanno pensato due concorrenti a fare la ‘radiografia‘ del percorso nel reality show dell’ex tronista bolognese. E ciò che è emerso non è un ritratto elogiativo. Antonino Spinalbese e Davide Donadei, altro ex volto di Uomini e Donne, si sono appartati in giardino ed hanno messo in fila una serie di atteggiamenti tenuti dall’ex fidanzato di Soleil Sorge, palesando più di un sospetto circa la sua spontaneità. Come è noto, poco dopo il suo ingresso nel programma, Onestini si è avvicinato a Nikita Pelizon, salvo poi litigarci. Tutti sanno come è finita: a pesci in faccia, con lui che l’ha accusata di volerlo mettere in cattiva luce e con lei che gli ha dato della persona poco autentica.

“Io non sono scemo, se una persona entra qua dentro e si avvicina a Nikita e George…”, ha confidato Spinalbese a Donadei, per poi aggiungere: “Ad avere un rapporto con George, io ci ho provato in tutti i modi. Ed è complicatissimo. Se tu entri dentro, lo stressi dalla mattina alla sera, ci stai sempre attaccato… Beh è un ragazzo talmente buono che alla fine gli piacciono queste attenzioni. Dai, ma di cosa parliamo? Tu pensi che sia scemo?“.

“Lo fa perché magari sa cosa pensa il pubblico fuori”, ha chiosato Donadei, che, proprio come Onestini, essendo entrato a gara già in corso, conosce più nel dettaglio il gradimento del pubblico verso alcuni ‘vipponi’. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha poi notato un altro dettaglio: “Certo! Infatti quando ieri Soleil ad un certo punto ha detto ‘sei il re dei reality’, non è un insulto, è davvero anche sapienza. Lui è anche molto intelligente, ha studiato, è laureato”. Insomma, fuor di dubbio che l’ex tronista bolognese sappia muoversi con astuzia all’interno di determinati programmi tv. D’altra parte di esperienza ne ha maturata non poca.

Se Spinalbese, tutto sommato, non ha affondato definitivamente il ‘colpo’ critico su Onestini, ci ha pensato Donadei a farlo. Davide ha dichiarato senza troppi giri di parole che non si fida di Luca, nonostante ci dorma assieme. Quindi ha aggiunto che al momento ha maggiore fiducia in Andrea Maestrelli, nonostante ci abbia passato meno tempo assieme:

“Non mi fido. Se oggi dovessi fidarmi di una persona, mi fiderei più di Andrea (Maestrelli, ndr), con cui ho passato meno tempo, che di lui. Perché Luca dice le stesse frasi con tutti. Il secondo giorno che ero qui mi chiama e mi dice: ‘Vieni anche tu in cortiletto’. E ho pensato: ‘Che se ne frega lui di me’. Mi chiede: ‘Dimmi chi ti piace’. Gli ho detto: ‘A me non piace nessuno, punto primo, ma poi, mica stiamo a giocare con le bambole’. Mi sono reso conto che lui cerca di mettere situazioni in ballo, sempre, di buttare carne sul fuoco. Però devo capire se è proprio lui così o sta giocando. Ad oggi se dovessi confidare una cosa mia, prenderei Andrea, Nicole o Patrizia e non lui con cui dormo nello stesso letto, perché non mi fido”.

A questo punto Donadei ha riportato una confidenza che gli ha fatto Luca Salatino. Il cuoco ha invitato Davide ad osservare Onestini e il comportamento che avrebbe quando c’è una telecamera accesa: “Lui guarda perennemente le telecamere. Di solito uno le guarda per vedere se ti stanno inquadrando, non è che te ne vai se vedi che la telecamera si sposta. Perché è successo anche questo”.

Ha ripreso la parola Spinalbese: “Devo essere onesto, non mi ero fatto prendere dal fatto che lui fosse fan dei reality o che fosse una cattiva persona. Mi basavo sul fatto che lui parlasse di str***ate dalla mattina alla sera e non riuscivo a creare un feeling“. Donadei ha ulteriormente affondato il colpo, ribadendo che diverse situazioni con protagonista Onestini gli sfuggono, oltre a sostenere di credere che in certi casi pensa che il bolognese voglia mettere zizzania:

“Ci sono state battute che a me non fanno impazzire, come se lui cercasse qualcosa da me e da altre persone per metterci contro. Non mi piace, non è roba mia. Io penso che tutti lo abbiano un po’ capito e lui se ne sia accorto, perché è molto intelligente e ha cercato di portarsi dalla sua i nuovi. Ed in un certo senso ci stava riuscendo. Poi, più volte ho visto che in diverse occasioni ripete sempre le stesse cose“.

