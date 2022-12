Antonino Spinalbese è un bel ragazzo, fuor di dubbio. Un po’ tenebroso, un po’ criptico, un po’ paragnosta per dirla alla Giucas Casella: fatto sta che conquista. Chiedere a Belen Rodriguez per altri dettagli. Il punto è che dopo l’impatto iniziale da latin lover resta un poco di amaro in bocca (chiedere sempre a Belen Rodriguez). Al Grande Fratello Vip 7 lo spezzino si sta rivelando pian piano. E ciò che va via via emergendo sta deludendo un poco le aspettative. Almeno per quel che riguarda il parterre delle quote rosa. Una serie di sparate dta forse facendo trapelare chi è Spinalbese in fondo in fondo. L’ultima è arrivata nelle scorse ore ed ha fatto gridare un’altra volta al personaggio mitologico Narciso.

Gli scivoloni recenti al GF Vip 7 del bel e del buon Antonino sono arcinoti a coloro che seguono il reality show più spiato d’Italia. Riferendosi all’universo femminile ha detto in faccia ad Oriana Marzoli che lei è una “Porsche” e lui desidera una “Ferrari”. Che raffinatezza! Non pago si è messo a dare il voto alle prestazioni della sudamericana a letto, aggiungendo che lui ha provato il “dieci”. Molto probabilmente riferendosi sempre all’ex Belen che, però, gli ha dato il benservito tornado tra le braccia di Stefano De Martino. Ora ha ben pensato di farsi di nuovo bello, con quell’escamotage retorico di fingersi umile.

Parlando di Oriana Marzoli, Antonino ha detto di essere dispiaciuto di averla fatta soffrire. Poteva fermarsi qui e invece ha aggiunto un’altra frase assai controversa. Aaaah Narciso! “Non so se saranno rose – ha sussurrato -, adesso non lo sono. Siccome non voglio far stare male l’altra parte, mi trovo a misurare le parole, proprio per non farla stare male. Guarda, vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie”.

Ma come? Spera di essere rifiutato? Davvero? Che diamine! Suvvia, non esiste persona al mondo che nel profondo vuole prendere un palo. E si dubita fortemente che Spinalbese faccia eccezione. Più probabile che l’ars retorica (chissà se Antonino ha studiato Cicerone, viene il dubbio) abbia preso il sopravvento e abbia fatto di nuovo ‘scivolare’ il bel e buono Antonino. Quel che non torna è ciò che professa e poi quel che fa. Emblematico il suo atteggiamento con Oriana…

Dal dire di essere assai invaghito al sostenere che la venezuelana non era la donna giusta per lui è bastato giusto un amen. In quell’amen è però accaduto qualcosa: Spinalbese ci è finito a letto con la giovanotta. I maligni dicono che abbia sfruttato la dinamica più antica del mondo: ha corteggiato la donzella, ha avuto ciò che desiderava e poi adios, Aaaah narciso…