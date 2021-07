GF Vip, il punto sul cast: le trattative chiuse, i colloqui aperti e i rifiuti

Il cast del Grande Fratello Vip 6, in partenza il 13 settembre su Canale Cinque, resta blindatissimo. Per il momento nessun nome ufficiale. Naturalmente le trattative sono già in corso, anche perché mancano meno di 60 giorni all’avvio del reality che anche nella prossima edizione tornerà con la formula del doppio appuntamento settimanale. A orchestrare il tutto, per la terza volta consecutiva, ci sarà Alfonso Signorini, il re del gossip nonché direttore di Chi Magazine. Lo show, come anticipato dal numero uno del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, è programmato per tre mesi. Se però gli ascolti dovessero riservare gioie e soddisfazioni, si adotterà il medesimo modus operandi della scorsa stagione. Vale a dire che si andrà oltre Natale e Capodanno, con l’innesto di altri vip per dare linfa alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Capitolo cast: come ogni anno, il toto nomi su chi varcherà la fatidica porta rossa di Cinecittà comincia ad impazzare man mano che ci si avvicina alla data di inizio del GF Vip. Ebbene, ecco cosa è emerso fino ad ora a riguardo dei papabili concorrenti della sesta edizione del programma.

Notizia dell’ultima ora è quella che afferma che c’è stata la fumata bianca per Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999 e già protagonista di Temptation Island Vip con il fidanzato Lorenzo Amoruso. Così il portale IGossip: “Manila Nazzaro è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip. Ha superato i provini!“.

Trattative in corso anche per Katia Ricciarelli, soprano ed ex moglie di Pippo Baudo: la cantante ha ammesso di essere stata contattata dalla produzione del Grande Fratello Vip e che sta valutando il da farsi. Le possibilità di vederla nel gioco sono molte (in questi casi altrimenti arriva una smentita secca: “No grazie”. Cosa che invece non è avvenuta).

Altro personaggio con cui il dialogo pare ben avviato è Manuel Bortuzzo. La sua ipotetica partecipazione al reality è stata anche commentata e ‘benedetta’ dall’amico Massimiliano Rosolino che si è espresso così in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv: “Penso che Manuel sia in grado di lanciare tantissimi messaggi. Non l’ho mai visto piangere e questo suo atteggiamento mi ha sempre stupito positivamente. Ogni volta che parla non dà tristezza ma regala emozione. Se dovesse partecipare sono sicuro che si divertirebbe”.

Sembra avere molte chance di far parte del cast anche la bombastica Francesca Cipriani. Altro nome che sarebbe finito sul taccuino di Alfonso Signorini è quello di Pamela Prati. “Ne abbiamo parlato, vedremo che cosa succederà”, ha spiegato di recente la showgirl, che arriva dal maxi scandalo ‘Mark Caltagirone’. Per lei sarebbe un ‘ritorno’ visto che già partecipò alla prima edizione del GF Vip.

Signorini ha poi fatto trapelare il nome di Melissa Satta. Non perché con lei abbia intavolato una trattativa ma più che altro per tastare un poco il terreno. La showgirl sarda ha risposto picche, conversando con i suoi fan Instagram: “Onestamente non penso… Mi mancherebbe troppo mio figlio”.

Anche Nina Moric non farà parte del cast, nonostante alcuni rumor recenti abbiano detto il contrario: “Smentisco categoricamente la mia partecipazione al GF Vip”, ha scritto la modella croata su Instagram.

Secondo i ben informati avrebbero invece sostenuto il provino Anna Lou Castoldi (la figlia di Asia Argento e Morgan), Miriana Trevisan, Giovanni Ciacci, Maria Monsè, Sophie Codegoni e il nuotatore Alex Di Giorgio, che doveva entrare nella casa di Cinecittà già a metà della scorsa edizione. Poi, però, per motivi legati alla sua attività sportiva, dovette rinunciare. Opportuno ricordare che di provini ce ne sono molti e che chi li sostiene non è certo poi di entrare nel cast.

Qualcuno ha anche sussurrato di un possibile arruolamento di Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen Rodriguez e Dayane Mello. Non è per nulla famoso. Potrebbe però essere una ‘meteora’ interessante per via delle sue frequentazioni passate.

Si arriva poi a quei personaggi che pur non avendo fatto i provini hanno lanciato l’appello a Signorini per essere presi in considerazione. Le speranze di vederli nel gioco sono poche, se non nulle. Tra le candidature spontanee ecco quelle di Jessica Mazzoli (l’ex di Morgan ha detto: “Spero ci sia un’altra occasione, perché no nel Grande Fratello di Alfonso Signorini”) e Ilaria Galassi (l’ex starlette di Non è la Rai ha dichiarato: “Voglio fare il provino per il Grande Fratello Vip”). Anche Selvaggia Roma (già concorrente e del GF Vip 5) e Matteo Alessandroni (già concorrente del GF Vip 4) si sono candidati per far parte del cast.