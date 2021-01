GF Vip Pretelli si confronta con la psicologa: cos’è emerso, dubbi su Giulia

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi affrontano il loro primo momento down da quando hanno iniziato a fare sul serio al GF Vip. Se non si tratta proprio di crisi, poco ci manca. A innescare i dubbi sul loro legame la lunga chiacchierata che l’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto in confessionale con la psicologa del programma, Piera. Pare che il confronto non sia stato tutto rose e fiori e che la donna di supporto agli inquilini abbia spinto Pretelli a interrogarsi di più circa la sua rapida scelta di imbastire una love story con l’influencer dopo che aveva cercato di architettarne una pochi giorni prima, quella con Elisabetta Gregoraci.

Nella fattispecie pare che Piera abbia tentato di far ragionare il giovane, invitandolo a riflettere se il suo avvicinamento a Giulia sia dettato realmente da sentimenti sinceri oppure se si tratti più che altro di una sorta di “istinto animale” da cui magari sarebbe stato pervaso nella seconda parte del suo cammino nello show.

Una volta conclusasi la seduta, Pretelli si è preso un po’ di tempo per fare il punto con se stesso su quanto ascoltato e detto in confessionale con la psicologa, poi ha parlato con Giulia all’interno della sauna.

“Secondo lei (la psicologa, nsr), il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è. A parere di… Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato di istinto, quindi non proprio da uomo. Ma di istinto più necessario, capisci a me. Nel senso oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo qui”.

A questo punto l’ex velino si è chiesto se forse sono state accelerate troppo le tappe della relazione. Non solo per se stesso, ma anche ad esempio per i suoi famigliari. Il dubbio nel giovane è che la velocità con cui si è creata la storia non ha lasciato il tempo agli altri di capire. “Non metto in mezzo il parere del pubblico che lascia il tempo che trova”, ha aggiunto Pier a cui ha fatto seguito il parere dell’ex compagna di Francesco Monte.

“Però capisci che se ti vedo da solo pensieroso in un angolo mi butti giù e nel mio cervello partono mille pensieri. Poi sei arrivato tu e mi hai tranquillizzato. Ti sei messo da solo in camera e ho pensato che volevi stare per ca….zi suoi. Io ti chiedo: “Sei emotivamente libero?” Quando ti dico che tu hai gli occhi più puri della Casa è perché ci credo. Ti guardo e ti leggo l’anima. Il più buono, il più ingenuo. Se tu hai dei dubbi vengono anche a me è tutto riflesso. Se io ti vedo che esci e piangi dal confessionale dico “Ma che cosa ho fatto?”. Quindi io penso “ma che cosa ho fatto di male, è la punizione per essere felice?”.

La Salemi ha quindi aggiunto di sentirsi molto più matura rispetto agli anni passati e che l’unico suo fine non è quello di vincere il reality ma di portarsi “a casa l’amore, cosa che sognavo da tutta la vita”.

Pretelli gli ha fatto eco con un “Per me sei tu il mio montepremi”, salvo poi spiegarle che a volte è pensieroso e giù in quanto gli manca tantissimo suo figlio. Salemi ha ribadito di avere piena fiducia in lui. Ancora un paio di chiarimenti e alla fine è arrivato un bacio affettuoso. La storia può proseguire.