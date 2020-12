Gf Vip, Pretelli invia il regalo al figlio: la reazione è sorprendente

By

Per i concorrenti del Grande Fratello Vip non è stato possibile passare il Natale con le proprie famiglie, ma è stata data loro la possibilità di inviare dei regali personalizzati alle persone più care.

Come nel caso di Pierpaolo Pretelli che, da buon papà, ha voluto spedire un pensiero dolcissimo per il piccolo Leonardo. Il bambino, avuto dalla relazione con la modella cubana, Ariadna Romero, ha compiuto 3 anni lo scorso luglio.

Durante i festeggiamenti del Natale, Leo ha potuto aprire anche il dono regalatogli dal padre e insieme alla mamma hanno scoperto il tenero pensiero: un puzzle composto da una foto di loro tre insieme. Pierpaolo ha deciso di inviare anche un bigliettino nel quale ha augurato al piccolo un buon Natale.

Mi è entrato un Leo in un occhio #GFVIP ❤️ pic.twitter.com/cpxvXN6VUI — Sara???? (@seadatrash) December 24, 2020

Mamma Ariadna ha poi letto il pensiero dicendo al piccolo che il papà lo ama tanto. La reazione di Leo è stata talmente tenere da essere subito rimbalzata sui social. Le storie di Instagram della modella sono proseguite con la realizzazione in diretta del puzzle da cui è venuto fuori una dolcissima foto della famiglia al completo.

Nonostante i due genitori di Leo si siano lasciati da qualche tempo, l’affetto e il rispetto è rimasto invariato. Hanno saputo costruire un rapporto solido, soprattutto per rendere più semplice e felice la vita del piccolo.

Pierpaolo, il beato tra le donne, ma confuso

Proprio poche settimane fa, Leo era andato a fare visita a papà Pierpaolo insieme alla madre durante una delle puntate del Grande Fratello Vip. Da quel momento, Pretelli è stato assalito da una forte nostalgia nei confronti del figlio, ma anche dell’ex compagna.

In diversi confessionali l’ex Velino di Striscia la notizia ha dichiarato di essere confuso e di non sapere cosa gli stesse passando per la testa. L’abbandono della Casa da parte di Elisabetta Gregoraci, l’arrivo di Giulia Salemi e lo pseudo “ritorno di fiamma” con la mamma di suo figlio lo hanno portato a un crollo emotivo.

Intanto, nelle ultime ore il suo rapporto con la web influencer si sta stringendo sempre di più. I due sembrano quasi una coppia e sotto le coperte si scambiano spesso effusioni e parole dolci. Nascerà finalmente la tanto attesa coppia del GF Vip 5 o sarà solo l’ennesima “amicizia speciale”?