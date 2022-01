GF Vip polveriera: l’ira di Basciano, Delia Duran fatta a pezzi nella notte

La Casa del Grande Fratello Vip continua a essere una polveriera in cui si consumano rabbiose rese dei conti e attacchi personali. L’ultima poderosa litigata, condita con paroline taglienti e corrosive, è andata in scena tra Alessandro Basciano e, manco a dirlo, la vulcanica Delia Duran. Che tra i due non scorresse buon sangue lo si è capito già da un pezzo. Il 32enne è stato fin dal suo ingresso nel reality show una delle voci più critiche nei confronti della venezuelana e di Alex Belli. Con la modella, però, mai era arrivato a lanciare bordate come quelle indirizzatele la notte appena trascorsa in cui l’ha fatta letteralmente a pezzi (naturalmente si intende a livello verbale). Accesa la miccia, ‘l’incendio’ è poi scoppiato in un amen, quando la Duran ha accusato il ragazzo di sparlare di lei.

Il caos si è generato nel momento in cui la compagna (o ex, chi ci capisce qualcosa è bravo) di Alex Belli bazzicava in cucina ed ha cominciato ad accusare il ligure di aver parlato male di lei, alle sue spalle. Una presa di posizione che ha fatto esplodere Basciano in una ‘tirata’ furiosa, in cui ha sottolineato di non averla mai considerata e di non volerlo iniziare a fare nemmeno ora. Ad intercettare lo sfogo è stato il portale Biccy.

“Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? E allora cosa vuoi adesso? Ecco, vedi di fare lo stesso con me, perché io non sono come gli altri. Tu non sei al centro delle mie attenzione. Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te a dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera”.

Basciano è stato un vero e proprio fiume in piena. Lo sfogo, evidentemente, è nato da un malessere profondo, covato per giorni, nei confronti della modella venezuelana e del suo fidanzato o pseudo tale, cioè Alex Belli, con cui di recente ha avuto scontri al veleno.

“Te nei miei pensieri non ci sei e non ci sarai nemmeno tra 10 anni – ha aggiunto il fidanzato di Sophie Codegoni -. Tu e nemmeno il tuo compagno lì, che per me non ci siete. Non vi conosco e non vi voglio conoscere. Questa si impiccia sempre, parla sempre di tutti e tutto, si sente al centro dell’attenzione. Via, è arrivata Miss Venezuela. Con me queste persone non attaccano, sono buffonate quelle che fanno. Perché parla di cose che non la riguardano?“.

Quindi Alessandro, sempre più accecato dall’ira, ha proseguito rivolgendosi anche ad altri inquilini che erano lì vicino nel momento in cui è andato fuori controllo: “Sono stanco della tua messa in scena. Ma chi la calcola, chi la considera. Too much lei non io e basta. Dai ma chi si crede di essere?! Si mette in mezzo sempre a tutto con i suoi teatrini falsissimi”.

Grande Fratello Vip, la risposta di Delia Duran allo sfogo di Alessandro Basciano

Delia ha tentato di difendersi dalle accuse del 32enne, in modo non del tutto convincente. “State parlando di me. Purtroppo mi dispiace per voi, ma io sento. Allora parlate di voi e non di me. Ok? Ok? Hai capito bene? Parla di te e della tua relazione, non della mia storia e del mio privato”, ha detto a Basciano. “Se mi ha dato alla testa la mia storia? Sì è vero! Non vuoi conoscerci me e Alex? Bene, bravo fai proprio bene. Vai a dire cose brutte ad altri e non a me, capito?!”, ha concluso la modella di origini venezuelane. La soap opera continua.