GF Vip, Pisu dorme a terra per Miriana: “l’autopunizione” crea il caos

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 Nicola Pisu ha ormai dato dimostrazione del suo interesse nei confronti di Miriana Trevisan. Al contrario, quest’ultima non sente di provare i suoi stessi sentimenti. La situazione, però, nelle ultime ore si è complicata particolarmente. Il nuovo gesto di Nicola, che ha dormito a terra, sta scatenando non poche reazioni sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. In particolare, sul web il pubblico si sta lamentando della scelta presa dal figlio di Patrizia Mirigliani stanotte.

Per chiedere scusa alla Trevisan, Nicola ha dormito sul pavimento. Questo gesto è derivato da una crisi della showgirl. La gieffina ha avuto un momento di debolezza nel reality show e a rassicurarla non c’era Pisu. Il dettaglio non è passato inosservato agli occhi di Miriana, che ha poi fatto notare la cosa. In particolare, gli ha rinfacciato di non essersi neanche accorto della sua crisi. A consolarla ci ha, invece, pensato Alex Belli. A questo punto, Nicola Pisu ha trovato uno strano modo per chiederle scusa.

Rammaricato per quanto accaduto, sembra che il gieffino abbia voluto in qualche modo darsi una punizione, dormendo a terra, a fianco al letto di Miriana. Non solo, per tutta la notte le ha tenuto la mano. Va precisato e segnalato che più volte la showgirl gli ha chiesto di andare a dormire nel suo letto, anziché restare lì a terra. Nonostante ciò, Nicola non si è spostato di un millimetro.

Stamattina, la Trevisan pensa bene di rimproverare Pisu per questo suo gesto. Dopo aver avuto il confronto con la Mirigliani, ora la showgirl si ritrova a dover riprendere il ragazzo per quanto accaduto stanotte. Carmen Russo fa notare che il suo è un gesto romantico. Ma Miriana non è della stessa opinione. Indipendentemente da ciò che sta succedendo con Nicola, lei ha bisogno dei suoi spazi. Manila Nazzaro è rimasta, invece, allibita da quanto accaduto.

Dopo di che, Miriana si confronta direttamente con Pisu, a cui fa notare che il suo gesto “non è dignitoso”. Non vuole ferirlo, ma è giusto che lui si renda conto del fatto che quando ha sonno vuole stare sola. Oltre ciò, gli fa notare che “non è giusto” che lui dorma a terra. Si chiede che senso abbia avuto questo suo gesto: “Mi dava fastidio per te”.

Ed ecco che sul web è scoppiata una grande bufera. In tanti stanno commentando il gesto di Nicola Pisu al GF Vip 6 per chiedere ‘perdono’ a Miriana. “Ma una madre che vede il figlio dormire a terra come un cane per una che neanche corrisponde ai suoi sentimenti per quanto possa avere un’età maggiore è umiliante”, “Ma perché si deve ridurre così lui, non ci fa una bella figura”, “Lui è ridicolo ma lei alla sua età fa pena” e ancora “Aiutatelo ha bisogno di aiuto”.

Qualcuno la pensa come Carmen Russo e qualcun’altro si scaglia contro la Trevisan per quanto accaduto. In tanti credono che entrambi non abbiano fatto una bella figura.