GF Vip, perché Soleil viene sempre salvata e la Volpe ne esce male

Per l’ennesima volta l’italo-americana viene salvata dalle nomination: perché continua a venire salvata e perché Signorini&Co non ne stanno uscendo bene

Colpo di scena: Sonia Bruganelli, per la prima volta, non concede l’immunità a Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Una fetta del pubblico del reality show e diversi inquilini in gioco già iniziano a pregustare il sapore della ‘battaglia’. Più di qualcuno dei concorrenti non vede l’ora di spedire la vulcanica italo-americana al televoto. Un po’ perché i ‘teatrini’ con Gianmaria hanno stufato, un po’ perché un giorno sì e l’altro pure la giovanotta riesce a farsi notare per qualche zuffa, un po’ perché quando comincia a mitragliare di parole, chi si trova innanzi a lei non ne può più. Insomma, l’acquolina in bocca, stimolata dal fatto di poterle appioppare una nomination, è venuta a più di un gieffino. Peccato che, sul più bello, l’acquolina si sia trasformata in un boccone amarissimo da digerire. Tutta colpa di Adriana Volpe. Ci ha pensato l’opinionista trentina a mettere in salvo Soleil, con una giravolta pirotecnica.

Morale della favola? Anche stavolta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata salvata. Tutto normale? Tutto regolare? Assolutamente sì, anche perché le regole le fa e le disfa lo stesso Grande Fratello Vip, a suo piacimento. Nulla di scandaloso, d’altra parte si sta facendo televisione, come a dire spettacolo. Lo spettacolo, però, viene maggiormente gustato dal pubblico se quest’ultimo non si sente preso per il naso. E nel caso dei continui salvataggi di Soleil qualcuno, sia tra il pubblico sia tra gli inquilini del GF Vip, ha cominciato a mugugnare.

Perché Soleil viene sempre messa in salvo al GF Vip

Ma perché Soleil viene sempre messa al riparo dalle nomination? Davvero Sonia e Adriana la reputano una concorrente da salvare? Risposta al primo quesito: l’influencer viene ‘preservata’ nel gioco perché è una bomba ad orologeria che crea dinamiche a iosa. Oro colato per Signorini&Co. Altrimenti detto, l’italo-americana fa spettacolo. Si può opinare sulla modalità in cui lo fa, ma è senza dubbio una figura del cast attiva. Questo è il motivo che porta il GF Vip – autori, Signorini e opinioniste – a spingere per far sì che vada avanti il più possibile.

Si arriva alla seconda domanda: Bruganelli e Volpe davvero stravedono per Sorge? Il sospetto è che le due opinioniste abbiano una regia sotterranea. E che siano guidate da Alfonso Signorini. Vale a dire? Vale a dire che sembra che si stanno architettando una serie di escamotage per garantire lunga vita nel programma a Sorge. Chi ne è uscita peggio da siffatti salvataggi è senza dubbio Adriana. Sonia, dopotutto, ha idee che spesso vanno in controtendenza. Per questo il suo pallino per Sorge può non risultare privo di coerenza.

Per quel che riguarda la Volpe, invece, è veramente difficile pensare che volesse di sua spontanea volontà mettere al riparo l’italo-americana dalla nomination. Non ci si stupisce quindi della pioggia di critiche che l’hanno travolta in rete. Piccolo consiglio per il GF Vip: se proprio si vuol ‘preservare’ Sorge, sarebbero più adatte soluzioni meno pacchiane.