GF Vip, l’edizione più complicata di sempre: perché Signorini va applaudito

Signorini e l’edizione più complicata di sempre del GF Vip: perché Alfonso va applaudito e Mediaset si deve leccare i baffi

Diamo ad Alfonso ciò che è di Alfonso. Battesimo del fuoco alla conduzione per Signorini che si è ritrovato alla guida di uno dei programmi più difficili da dirigere e in una situazione surreale, in piena emergenza Coronavirus. Eppure il direttore di Chi se l’è cavata a pieni voti. Certo qualche scivolone lo ha fatto, come abbiamo fatto notare sul nostro sito. Alla fine del lungo viaggio del Grande Fratello Vip 4, però, c’è da riconoscere che ha fatto un lavoro eccellente, districandosi prima in un mare di polemiche (dannata squalifica di Salvo Veneziano che ha partorito un precedente che poteva far scoppiare critiche infinite), poi, da quando l’Italia è stata aggredita dal Covid-19, ‘galleggiando’ in un clima senza precedenti. Alfonso ha sempre tenuto la barra dritta, riuscendo pure nell’impresa di salvare il salvabile per ciò che concerne l’intrattenimento televisivo in un periodo così drammatico. E come lo ha fatto? Astuzia, intelligenza, sensibilità e istinto.

Signorini e l’intrattenimento televisivo ai tempi del Covid-19

Tutti d’accordo che quello del GF Vip 4 è stato il cast più di peso visto in un’edizione dei famosi. Merito di Signorini, in quanto lui è riuscito a tessere rapporti per portare i big nello show. Tale situazione, però, poteva rivelarsi un boomerang: le alte aspettative infatti sono sempre difficili da rispettare. In questo caso lo sono state. Ma la battaglia più dura è stata quella di proseguire con la trasmissione in piena emergenza sanitaria. Ed è qui che il giornalista ha sfoderato dei colpi da campione, riuscendo a bilanciare la serietà con dei temi leggeri. Dopo una mezza rivolta social (in tanti hanno chiesto la chiusura dello show), in molti si sono ricreduti e hanno capito quel che la tv aveva compreso prima: un po’ di intrattenimento ci voleva in mezzo a un clima cosi cupo e fosco. Ma c’è dell’altro…

GF Vip 4, Mediaset deve ringraziare Signorini

Mediaset si è trovata in casa un tuttofare dell’informazione, per sua fortuna. Signorini infatti ha dato sfoggio di tutte le sue qualità. E ce ne era bisogno: da un lato ha fatto il conduttore, dall’altro il gossipparo e dall’altro, quello più importante in un simile momento, il giornalista di cronaca, informando i ‘Vipponi’ su quanto stesse accadendo fuori, senza allarmismi e con misura. Insomma è riuscito a condurre in porto un programma senza snaturalo e senza fargli perdere appeal. Una vera e propria impresa nella situazione in cui si è ritrovato ad operare. Gli ascolti gli hanno pure dato ragione, Mediaset ringrazia. Signorini può gongolare. E a ragione!