Perché Jessica e Lulù hanno cantato la canzoncina di Barbara d’Urso al GF Vip? Il riferimento non è di certo puramente casuale, né la scelta della canzone, che parla chiaro. A chi l’hanno cantata? Non è di certo un mistero, perché Jessica si è voltata e ha indicato direttamente Delia Duran, ma non è solo lei la destinataria dell’esibizione. Di sicuro anche Soleil Sorge era nel loro mirino, perché viene considerata complice del triangolo, anzi della soap opera con Alex Belli. Insomma pare che l’abbiano cantata a tutti e tre, forse un po’ meno a Soleil considerando che con lei sia Jessica sia Sophie Codegoni sembrano avere un buon rapporto.

La canzone di Barbara d’Urso però non è stata inventata da loro, anzi appartiene a un ex Vippone. Si tratta di Gossip di Giacomo Urtis insieme a Leonardo Decarli. Una canzone che parla appunto del mondo del gossip e non solo, la d’Urso viene citata di certo non a caso. No, proprio no: il riferimento è chiaro. Si parla di persone che costruiscono a tavolino delle storie d’amore o degli scoop solo per apparire sulle copertine delle riviste o nei salotti dursiani. Quelli di un tempo almeno, perché sono cambiati e non poco ormai.

Le Selassié hanno cominciato a cantarla dopo un disguido con Delia, che si era appena confrontata con Alex in passerella. Si stava parlando della festa di San Faustino del 15 febbraio, che secondo le Selassié, per giocare, hanno parlato della “festa dei corn..ti”. Evidentemente la Duran ha pensato che parlassero di lei visto che si è rivolta alle due, che subito hanno sbottato. Lulù l’ha invitata a seguire i discorsi prima di intromettersi perché stavano solo parlando del 15 febbraio, non di lei. A questo punto Sophie si è avvicinata a Jessica e ha cominciato a cantare la canzoncina di Barbara d’Urso.

Jessica ha subito cantato ad alta voce, Lulù si è unita a lei e poi la maggiore delle due ha puntato il dito verso Delia e Soleil. Perché hanno cantato la canzone Gossip che parla della d’Urso? Semplice: pensano che sia tutto studiato a tavolino solo per far parlare di loro. D’altronde proprio loro tre hanno frequentato davvero molto i salotti di Barbara, sia Alex e Delia sia Soleil, soprattutto negli ultimi mesi quando ha parlato del caso Iconize (che ha denunciato, ma era complice). Questi i versi scelti dalle Selassié:

“Gossip, gossip che fa parlare di me, di te, di me, di te, di me, di te

Ospiti da Barbara D’Urso a dire la verità

Tanti gli amori inventati

Copertine per

Per successo per”