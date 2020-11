Gf Vip, Patrizia De Blanck furia contro Giulia Salemi: “Stai lontana da me”

Patrizia De Blanck non ha digerito la sua prima nomination al Grande Fratello Vip. Alla fine della puntata in onda su Canale 5 lunedì 16 novembre 2020 la Contessa è finita al televoto insieme a Francesco Oppini. Televoto che non porterà ad eliminazione definitiva ma il concorrente meno votato sarà di nuovo a rischio la prossima settimana. L’80enne è stata nominata da Giulia Salemi, Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Nel corso della serata ogni donna doveva nominare un’altra donna mentre ogni uomo un altro uomo. Esclusa dal meccanismo Selvaggia Roma, ultima ad entrare in gioco. Proprio la nomination dell’italo-persiana ha mandato su tutte le furie la De Blanck.

Subito dopo la diretta guidata da Alfonso Signorini Patrizia De Blanck ha iniziato ad offendere pesantemente Giulia Salemi. La nobildonna non si aspettava un comportamento del genere dalla modella visto che la reputava un’amica sincera e leale. Non solo: a detta di Patrizia Giulia, tra le ultime arrivate nella Casa più spiata d’Italia, non doveva permettersi di fare una cosa del genere.

“Ma come si è permessa che è appena arrivata? Non la voglio vicino a me quella. Vattene, non ti voglio neanche vedere. Stai lontana da me, stai lontanissima. Io sono due mesi che sono qua”

Giulia Salemi ha cercato di far ragionare la Contessa, ribadendo che nella sua nomination non c’era nulla di personale ma Patrizia De Blanck non ha voluto sentire ragioni. Non solo: Patrizia si è scagliata pure contro Tommaso Zorzi, che ha cercato di spalleggiare l’amica Salemi (video più in basso).

“Voi due cancellate il mio nome per sempre dalle vostre cose. Non voglio neanche sapere chi sei, non mi parlare, non mi frega niente dì quello che ti pare. Non vi parlerò mai più”

Patrizia De Blanck contro Adua Del Vesco

Oltre a Giulia Salemi, Patrizia De Blanck ha avuto da ridire anche su Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. Tra le due non c’è mai stato un grande rapporto e le tensioni sono aumentate dopo che la Contessa è finita in nomination. Quando l’attrice siciliana ha provato ad offrire del gelato alla De Blanck, Patrizia è stata irremovibile: “Da quelle mani non voglio niente” (video più in basso).

#adua che stava prendendo le scodellìni per il gelato e la #contessa io da quelle mani non voglio niente Poi dice a #francesco che gli autori le hanno detto di non fare la valigia #FUORICONTESSA #GFVIP pic.twitter.com/Vp6aMtqCha — anna (@anna57207113) November 17, 2020

Nessuna reazione esagerata, invece, per la nomination di Stefania Orlando. Molto probabilmente – visto il legame non troppo profondo – Patrizia De Blanck si aspettava un gesto del genere a differenza di Giulia Salemi e Adua Del Vesco. Intanto, tramite gli autori, Patrizia ha scoperto che questa nomination non sarà eliminatoria. La De Blanck ha infatti informato Francesco Oppini di non fare la valigia il prossimo venerdì.