GF Vip Patrick svela il non visto: cos’ha detto la psicologa su Antonella Elia

GF Vip, Patrick svela il non visto: cosa gli ha detto la psicologa su Antonella Elia, cos’è accaduto con Adriana prima del lutto e la strategia su Zequila (“Ignobile, l’8% gli rimarrà tatuato a vita”)

Patrick Ray Pugliese si è raccontato a ruota libera e senza peli sulla lingua. Il GF Vip 4, di cui è stato assoluto protagonista, si è concluso una decina di giorni fa. Ed ora è tempo di riflessioni, è tempo di tirare una riga e spiegare per filo e per segno quali sono state le dinamiche della Casa. Anche quelle non viste. Come ad esempio le impressioni che la psicologa del reality gli ha confidato a proposito di Antonella Elia, concorrente assai discussa lungo tutto il percorso della trasmissione. Inevitabile anche che Patrick parlasse dell’acerrimo ‘nemico’ Antonio Zequila e della ‘sua’ cara Adriana Volpe, con la quale ha instaurato un legame amichevole sincero e profondo.

“La psicologa del GF mi ha detto che Antonella Elia non sta bene”

“Con Adriana siamo stati davvero amici e continuiamo a esserlo“, ha confessato Pugliese in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Tuttavia ha fatto sapere, circa il lutto della Volpe, di non aver saputo nulla di dettagliato durante lo show: “Non mi ha confidato esattamente il dramma che stava vivendo ma ho capito che c’era qualcosa di molto grave che riguardava la sua famiglia”. Si passa al capitolo Antonella Elia, con la quale ha avuto una furibonda lite (per uno spintone mai avvenuto), salvo poi recuperare il rapporto: “Antonella è una persona stravagante, complicata, ha un carattere lunatico… Magari lei immagina davvero di essere stata spinta perché ha dei problemi. La psicologa del GF mi ha detto che non sta bene.”

Grande Fratello Vip 4, Patrick: “Zequila è impazzito dopo aver fatto un percorso ignobile”

Sulla sua eliminazione al televoto finale, Patrick ha dichiarato: “Ma io stavo per vincere, è cambiato qualcosa lì. Ero al 70/30 mi hanno detto da più parti. Resta il fatto che mi fa piacere esserne uscito pulito. Con Salvo Veneziano ho schivato una pallottola, anche se non c’entravo niente.” Spazio ad Antonio: “Quella di Zequila è stata pura strategia. È stato uno sbruffone… Allora ho deciso di avvicinarmi ma non ha voluto sentire ragioni. Quindi gli ho fatto provare il televoto. Il risultato dell’8% credo gli resterà tatuato a vita. Se l’è cercata con cattiveria quella fine. È impazzito, ha perso il polso dopo avere fatto un percorso ignobile.” Infine Pugliese ha chiosato con durezza: “Nemmeno per un secondo mi sono sentito offeso da Zequila perché non ho alcuna stima intellettuale nei suoi confronti.”