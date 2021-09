GF Vip Party con Giulia Salemi: quando inizia, orario e dove vederlo

Parallelamente all’annuncio del tanto atteso cast definitivo e ufficiale della nuova edizione del reality, Mediaset ha confermato questo pomeriggio anche il ritorno di GF Vip Party. Stiamo parlando del format accessorio al Grande Fratello VIP, una trasmissione di approfondimento dove i conduttori commentano tutto ciò che è avvenuto nella casa nelle ore precedenti.

Le madrine d’eccezione di GF Vip Party 2021, come si vociferava online da qualche giorno, saranno nientepopodimeno che l’ex gieffina Giulia Salemi e Gaia Zorzi, sorella del vincitore della scorsa edizione della trasmissione di Canale 5. L’annuncio è giunto sui social del programma e rapidamente ritwittato dall’attuale fidanzata (e futura moglie?) di Pierpaolo Pretelli.

GF vip party con Giulia Salemi: tutto quello che c’è da sapere per seguirlo

L’appuntamento con il programma di approfondimento sul Grande Fratello Vip è dunque fissato a partire dal 13 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Il programma verrà trasmesso solo su Mediaset Infinity, ovvero l’ex Mediaset Play. La piattaforma è fruibile (del tutto gratuitamente) anche tramite Smart TV con la sua nuova applicazione, oltre ovviamente tramite desktop e al mobile.

Sentitevi liberi di fare taglia e cuci insieme a me e alla mia nuova partner in crime ???? #GFVIPPARTY https://t.co/I8o8dxiTkz — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 6, 2021

Grande Fratello VIP: il cast al completo

Nel frattempo, i telespettatori possono iniziare a farsi un’idea di quella che sarà la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini spulciando la lista con i protagonisti. Nel cast troveremo dunque:

Ainett Stephens

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo

Raffaella Fico

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Davide Silvestri

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Aldo Montano

Fra le anticipazioni più succose del GF Vip 2021, che dovrebbe avere una durata record, ci sono senza dubbio le nuove norme per l’eventuale squalifica dei concorrenti. Niente più “politicamente corretto” a tutti i costi, insomma. Nel caso in cui i concorrenti dovessero pronunciare parole offensive non necessariamente dovrebbero essere vittime di eliminazione immediata. Ben altro discorso invece per le bestemmie, che verranno punite con la squalifica come sempre.