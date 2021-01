GF Vip parla Zorzi: i retroscena delicati su Stefano Sala e Dayane Mello

Tommaso spiega perché non si scontra con veemenza con la modella e racconta degli aneddoti riferiti al suo grande amico Sala, ex della brasiliana

Dayane Mello, nel bene e ne male, si sta imponendo come una delle assolute protagoniste del Grande Fratello Vip 5. La modella brasiliana ha praticamente stretto amicizia con tutti e tutte, riuscendo però anche a litigare con tutti e tutte. A nutrire particolare diffidenza nei suoi confronti è lo ‘zoccolo duro’ degli inquilini, quello cioè presente in Casa fin dall’inizio della quinta edizione del reality. Tra questi Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, il quale ha svelato nelle scorse ore il perché cerca di tenersi a debita distanza dalla modella tentando di avere un comportamento il più diplomatico possibile. Strano per una persona dalla personalità vulcanica come quella dell’influencer. Dietro tale scelta c’è infatti un motivo ben preciso che esula dalle dinamiche del programma e coinvolge Stefano Sala, ex della sudamericana (i due hanno avuto una figlia, Sofia).

Zorzi implacabile, Zorzi ironico, Zorzi combattivo: perché con Dayane ha ‘deposto le armi’? “Lei è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici”, ha raccontato Tommy a Cecilia Capriotti, aggiungendo: “Lui è proprio molto molto amico mio. Non è che posso proprio… Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace”. Le confidenze ‘delicate’ di Zorzi non sono finite qui. Sempre conversando con la Capriotti, Tommaso ha dichiarato che fuori, quando frequenta Sala, della Mello non vi è mai traccia. A domanda specifica di Cecilia, che ha chiesto con chi stia la bimba dell’ex coppia, Sofia, l’influencer ha lasciato intendere che viva con Stefano. Un assenso giunto tramite un’espressione che è tutto dire:

Tommaso avrebbe da spillare del tea bollentissimo su daiani ma si trattiene per stefano che è uno dei suoi migliori amici #tzvip pic.twitter.com/gRs6ap0aqy — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) January 3, 2021

GF Vip: Stefano Sala e l’amicizia con Zorzi: “A Dayane farebbe un c…o così”

D’altra parte l’argomento non è del tutto inedito. Lo stesso Sala, qualche settimana fa, dopo essere stato ‘tirato un po’ per la giacchetta’ dalla modella brasiliana al GF Vip, era esploso (una notizia visto che il modello è assai riservato sulle sue vicende private e preferisce tenersi lontano dal gossip). Nella fattispecie Stefano parlò di Dayane dipingendola come una madre “assente” e come una persona che dice “bugie”.

Non solo: ricollegandosi all’amicizia con Zorzi (e anche a quella con Pretelli), Sala si chiedeva retoricamente il motivo per il quale la Mello non dicesse alcune cose sul suo conto in presenza di Pierpaolo e Tommaso. “Forse perché sono miei grandi amici e conoscono bene la situazione e il passato tra me e Dayane? Son sicuro che Tommaso le farebbe un c…o così”, tuonava Sala. Quest’ultimo, dopo tale sfogo, ha deciso di rimanere in assoluto silenzio e non commentare più in alcun modo il percorso dell’ex. Anche lei non lo ha più nominato.