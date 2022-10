GF Vip, parla il marito di Sara Manfuso: “Cosa deve fare Signorini”

Le immagini dello scontro sono state viste in diretta da milioni di telespettatori rimasti senza parole: nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 trasmessa ieri sera su Canale 5, l’ex concorrente Sara Manfuso si è scagliata contro Giovanni Ciacci e contro Alfonso Signorini, rei di averla rispettivamente presa in giro e sminuita sul delicatissimo tema delle violenze sessuali.

La situazione, paradossale, si è venuta a creare alla luce di un siparietto che in un primo momento è sfuggito alla produzione. Qualche giorno fa, Giovanni Ciacci aveva sfiorato per sbaglio il corpo della Manfuso, scherzando sul fatto che avrebbero potuto “simulare una violenza sessuale”. La Manfuso (vittima di molestie per davvero) aveva apparentemente preso tutto alla leggera, rendendosi conto che ciò che era accaduto era stato puramente casuale. Sara Manfuso, infatti, l’ha buttata subito sul ridere e non si è lamentata con Ciacci per la frase da lui pronunciata pochi secondi dopo.

Eppure, ieri sera, tutto è venuto a galla. Sara Manfuso ha spiegato che dietro alla scelta di abbandonare il gioco non c’era stato soltanto il caso Bellavia. In estrema sintesi, stando al suo racconto sconclusionato, la scelta di uscire è stata anche legata al fatto che non avrebbe potuto soprassedere rispetto ad un evento del genere, passato per di più sotto traccia. Il suo sfogo contro Signorini e la produzione, dunque, sarebbe (il condizionale è d’obbligo) legato alla sua necessità di parlare e di mettere in luce la gravità di quanto accaduto. Si tratta di una vicenda confusa, rispetto alla quale la Manfuso e persino il marito, l’ex parlamentare Andrea Romano, hanno voluto fare ulteriormente chiarezza.

La versione di Andrea Romano: parla il marito di Sara Manfuso

Quest’oggi, nel corso di Un giorno da pecora, il compagno di vita della Manfuso ha avuto occasione di prendere le difese della moglie rispetto a quanto accaduto. Nell’intervista, Romano ha detto la sua, spiegando che la compagna non ha in alcun modo cercato di accusare Ciacci di violenza. Ecco le sue dichiarazioni in radio:

“Ieri ho visto la puntata del Gf Vip con grande partecipazione, e quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi. Soprattutto per quanto riguarda la reazione di Alfonso Signorini, che stimo come professionista. Sara non ha mai accusato Giovanni Ciacci di molestie. Mia moglie ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e alla infelice battuta di Ciacci (‘Dai, simuliamo una violenza sessuale’) che in lei ha riaperto una ferita dolorosa”.

A questo punto, Romano aggiunge:

“La premessa è che purtroppo Sara è stata vittima di una vera violenza sessuale, ed è entrata nella Casa per condividere anche questa esperienza, di cui Signorini e gli autori erano ovviamente a conoscenza. Ho trovato molto deludenti le parole del conduttore, quando le ha risposto ‘tu dovevi dargli uno schiaffo’. Noi uomini non dovremmo mai giudicare le reazioni di una donna alla memoria di una violenza. Chi siamo noi per dire ‘dovevi reagire in questo modo?’ Di fronte all’infelicissima battuta di Ciacci, Sara ha dissimulato il proprio grave imbarazzo dietro una frase scherzosa e una risata, ma ha provato una profondissima vergogna cresciuta nel silenzio dei giorni successivi. Di questo avrebbe voluto parlare ieri, condividendo questo stato d’animo con i telespettatori. Purtroppo Signorini non ha colto questa richiesta, e cacciandola dallo studio ha colpevolizzato la vittima per quanto stava raccontando proprio in una serata in cui si parlava di bullismo.”

Sara Manfuso, dopo il polverone sollevato, è stata costretta a lasciare lo studio da parte di Alfonso Signorini, imbestialito e deluso dai suoi deliri. Andrea Romano però non ci sta e risponde così a questo sgarbo: