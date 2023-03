Fin da quando è iniziata la settima edizione del Grande Fratello Vip 7 Francesco Chiofalo si è prodigato a sciorinare le sue opinioni rispetto alla sua storica ex fidanzata Antonella Fiordelisi, con la quale com’è noto non è andata proprio a finire benissimo. Nei suoi confronti, il personal trainer romano e storico “Lenticchio” di Mediaset serba ancora parecchio rancore e non è quindi casuale che in questi mesi di reality le abbia dedicato più di qualche atttacco a distanza.

In tempi non sospetti, intervistato da Casa Pipol, Chiofalo aveva parlato in particolare del padre di lei, Stefano Fiordelisi, che stando al suo racconto sarebbe stato il principale motore dietro alla fine della loro relazione. In base al racconto di “Lenticchio” Fiordelisi padre si sarebbe messo di mezzo, convincendo la figlia che non le avrebbe permesso andare a vivere a Milano se non avesse lasciato l’allora fidanzato (che evidentemente non gradiva). A Casa Pipol, inoltre, Chiofalo era tornato su una questione che hanno sollevato in molti, ovvero che Antonella Fiordelisi non è nient’altro che una persona alla disperata ricerca di visibilità.

Ma non finisce qui. Nel salotto di Gabriele Parpiglia il personal trainer romano si era anche permesso di dire che, a detta sua, Edoardo Donnamaria avrebbe fatto la sua stessa fine, e che il volto di Forum avrebbe presto capito quanto il padre della fidanzata possa costituire un pericolo per la stabilità della sua relazione. Questo, almeno per il momento, non sembra essere l’approccio di Stefano Fiordelisi, che anzi si è sempre dimostrato essere un sostenitore convinto dei “Donnalisi”.

Nelle scorse ore, ad ogni modo, Francesco Chiofalo ha voluto specificare un po’ meglio la sua opinione rispetto ad Edoardo Donnamaria, che in realtà non gli starebbe particolarmente simpatico. Se prima sembrava che Chiofalo in qualche modo lo compatisse, in quanto consapevole della “fine” che avrebbe fatto, quest’oggi su Instagram Stories ha manifestato una posizione leggermente diversa.

Rispondendo nel classico box domande alla curiosità di uno dei suoi follower rispetto alla sua personale visione di Donnamaria, Francesco Chiofalo ha commentato:

“Mi arrivano segnalazioni praticamente un giorno sì, un giorno no…di Edoardo che me ne dice di tutti i colori: sul mio aspetto fisico, sul mio carattere, sul mio modo di essere ecc. Da parte di molti utenti che seguono la diretta 24h del GF Vip. Presumo che lui faccia così per cercare di abbattere la mia immagine agli occhi della mia ex Antonella con la speranza di prendere punti lui. Naturalmente un atteggiamento del genere denota delle enormi insicurezze a livello psicologico e penso che lui si commenti da solo. Pertanto in riferimento alla domanda che mi ha fatto questo utente “cosa penso di lui”. Sono sincero preferisco non abbassarmi al suo livello dando giudizi su una persona che non conoscono e che non è presente davanti a me. Per cui terrò per me ciò che penso di lui. Ma sicuramente se un giorno lo incontrerò e avrò modo di parlare con lui gli chiederò delle spiegazioni e probabilmente gli dirò anche quello che penso di lui.”

Nonostante abbia scritto che gli dirà cosa pensa di lui solo in privato, è piuttosto evidente che non è che abbia tutta questa grande stima nei suoi confronti. Basta leggere fra le righe!