GF Vip Paola e Fede, Di Benedetto turbata: confidenze con Adriana Volpe

GF Vip 4, Paola Di Benedetto si confida con Adriana Volpe. Tutte le preoccupazioni su Federico Rossi: “Forse è solo una mia paranoia”

Paola Di Benedetto in confidenza. A raccogliere la sua confessione Adriana Volpe, con la quale ha ampiamente parlato del fidanzato Federico Rossi. Sensazioni contrastanti per l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, che da un lato si dice rassegnata a non vedere per un po’ la sua dolce metà (fino a pochi giorni fa aveva sperato che il cantante potesse farle una sorpresa entrando nella Casa), dall’altro ammette che la situazione di isolamento tipica del reality le sta provocando una sorta di assuefazione alla solitudine. La conduttrice, dopo averla ascoltata e aver compreso pienamente il suo stato d’animo, ha avuto parole di sostegno per lei.

Le preoccupazioni della Di Benedetto su Federico Rossi al GF Vip

Paola e i turbamenti su Fede. “È come se fossi in un loop, ci penso sempre, ogni giorno, ma è come se mi fossi abituata”, le parole della giovane. “Capisco perfettamente, provo la stessa cosa”, la risposta di Adriana mentre la Di Benedetto aggiunge: “È orrenda come idea, se non lo vivi è strano ma la mia paura è se al di fuori sembri come se io mi fossi assentata. Ma la vita va avanti”. La Volpe spiega: “È una nostra forma di difesa qua dentro, all’esterno penso sia differente perché loro ci possono vedere, noi abbiamo uno scollamento e ti abitui al dolore dell’assenza ma fuori no”. Tuttavia la giovane influencer non si dà pace…

Paola: “Mi metto l’anima in pace”

“Hai descritto come mi sento perfettamente, mi sono abituata alla mancanza, io dopo ogni puntata speravo che ci fosse, adesso, invece, mi metto l’anima in pace e mi rassegno, forse è solo una mia paranoia”, confida Paola. Adriana sospira e dice: “È come se stai elaborando un distacco che devi accettare, noi dobbiamo finire un percorso, fuori invece vedendoci hanno ricordi e stimoli, questo ti fa desiderare una persona”. La conduttrice, infine, chiosa: “Però tu non devi pensarci, dai per certo che la percezione di fuori è diversa, la nostra invece è una autodifesa per non illuderci e continuare ad andare avanti”. Sarà stato placato l’animo inquieto di Paola?