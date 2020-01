GF Vip Paola Di Benedetto, forti emozioni: la sorpresa di Fede

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: la sorpresa di Federico Rossi per il suo compleanno

Paola Di Benedetto entra questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip, ma prima riceve una graditissima sorpresa dal suo Federico Rossi, del suo duo di Benji & Fede. Oggi l’ex Madre Natura di Ciao Darwin compie 25 anni e li festeggia varcando la famosissima porta rossa. Prima di entrare all’interno della Casa, Alfonso Signorini annuncia che la nuova concorrente fa, appunto, il compleanno ed ecco che arriva la sorpresa. La Di Benedetto si volta e di fronte a sé vede arrivare una torta con tanto di candeline e un mazzo di 25 rose rosse. Il conduttore le chiede, a questo punto, di controllare bene i fiori poiché ci dovrebbe essere un bigliettino. Infatti, il mazzo di rose è stato inviato da una persona per lei molto speciale. Non c’è alcun biglietto, ma nel led viene mandato in onda un filmato davvero importante. Il video riprende proprio Fede, che le fa i suoi auguri, visto che è già da due giorni che non si vedono. Infatti, ricordiamo che prima di entrare nella Casa i concorrenti trascorrono qualche giorno in albergo, lontano da tutti.

Paola di Benedetta entra al Grande Fratello Vip: 25 rose rosse e una dolce dedica da parte di Fede

Paola Di Benedetto è pronta a vivere questa nuova esperienza al GF Vip 2020 e prima di iniziare il suo percorso riceve una graditissima sorpresa dal suo Fede. Il cantante del duo Benji&Fede dichiara nuovamente il suo amore alla nuova gieffina, augurandole un buon compleanno: “Ciao amore mio, sono circa 2 giorni e mezzo che non ci vediamo e non ci sentiamo. Sono molto molto contento che tu stia per iniziare questo nuovo percorso, che sarà sicuramente molto stimolante. Volevo farti tanti auguri di buon compleanno, volevo dirti che ti amo, spacca tutto. Basta essere la persona che sei, basta che sei te stessa”. Non solo, qualche ora fa il giovane ha anche condiviso su Instagram una dedica per la sua Paola. “Auguri amore mio, auguri per tutto, tutto quanto”, ha scritto Fede sul suo profilo social, sotto una foto che lo ritrae a fianco alla Di Benedetto.

Paola di Benedetto al Grande Fratello Vip: da casa c’è Fede che la sostiene

Una sorpresa inaspettata per Paola, che ammette di essere davvero onorata. Non sa ancora che a inviarle le rose è stato proprio Fede e non appena lo vede sul led non riesce a trattenere la commozione. Entra così nella Casa del GF Vip con un grande sorriso e con la conferma di avere tutto il sostegno di Fede. Come lei stessa afferma nel video di presentazione, questa estate hanno vissuto una forte crisi che li ha allontanati per qualche tempo. Fortunatamente sono riusciti a ritrovare la serenità insieme e ora dimostrano di essere molto felici e innamorati.