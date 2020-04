Gf Vip Pago, incontro col figlio: “Ansia” e poi il sogno post-quarantena

Pago incontra il figlio, viaggio stressante: la confessione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Pago ha lasciato Cagliari per volare alla volta di Roma per ricongiungersi al figlio. Adesso, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, ha spiegato che il tragitto per raggiungerlo non è stato per niente facile, si è ritrovato immerso in una situazione mai vista. La notizia del volo di Pago verso Roma aveva fatto allarmare i suoi fan, convinti che avesse avuto un brutto litigio con Serena Enardu e invece no: il cantautore lo ha fatto per riabbracciare suo figlio Nicola, avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan.

Gf Vip news, il lungo messaggio di Pago: ecco cosa sta succedendo

Ha lasciato tutto per poter passare del tempo col figlio e oggi ha scritto cosa è successo: “Che dire, che la vita potesse cambiare da un secondo all’altro lo sapevo, mi era già accaduto ma questa proprio non me l’aspettavo! Rinchiudersi in quarantena per paura di un virus, chiedere autorizzazione per poter rivedere il proprio figlio, partire con l’ansia, con tutte le precauzioni del caso, uscire di casa e ritrovarsi come in una dimensione parallela, là dove la vita sembra sia finita. In giro c’è il vuoto […]“. Un lungo messaggio che è poi terminato con un hashtag collegato al suo libro Vagabondo d’amore.

La grande speranza di Pago dopo la quarantena…

Serena e Pago continuano quindi a restare insieme. Il cantautore ha un grande desiderio e spera che possa essere esaudito dopo la quarantena: “Tutto tornerà come prima, diciamo, così attraversiamo il momento quasi come fosse normale e da un certo punto cosa facciamo? Ne parliamo come fosse normale parlarne? È sempre difficile accettare i cambiamenti ed è ancora più difficile decidere di cambiare! Con tutto il rispetto per il dolore, per me, come in amore, quando qualcosa di tragico accade, la vita può cambiare […]. L’unica cosa da non fare è ritornare alla normalità!”.