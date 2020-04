Pago, ‘Vagabondo d’amore’: il primo libro di Pacifico, dettagli e trama

Pago, ‘Vagabondo d’amore’: il primo libro di Pacifico Settembre, dettagli e trama

Pago e la vena artistica ritrovata. Il cantante sardo, che è tornato al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi per via della sua partecipazione a due programmi molto seguiti della rete ammiraglia Mediaset (prima Temptation Island Vip, poi il Grande Fratello Vip), sembra aver recuperato l’ispirazione di un tempo. Pacifico Settembre ha ultimato il suo libro dal titolo ‘Vagabondo d’amore’. A renderlo noto è il magazine Chi che svela qual è la colonna portante dell’opera, cioè la storia di vita di Pago, anche quella meno nota. Nel volume, inoltre, viene spiegato agli uomini come si fa a recuperare la trame d’amore, anche quando sembrano perdute. Come nel suo caso.

Pago: dopo il GF Vip 4 ha preso carta e penna…

Pago, dopo la partecipazione al reality più spiato d’Italia, ha preso carta e penna e si è messo all’opera. “Dopo il GF Vip, che ha fatto ritrovare a Pacifico l’armonia con Serena Enardu, il cantante ha scritto il suo primo libro ‘Vagabondo d’amore’, in cui svela la sua storia di vita, a oggi tenuta nascosta, e spiega agli uomini come si può ritrovare l’amore anche quando, come era per lui, tutto sembrava perduto”. Questo il flash del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ora non resta che attendere di sapere quando il volume sarà dato alle stampe e distribuito.

Pago e Serena Enardu, una crisi d’amore inaspettata

E pensare che il cantante e l’ex tronista sarda, prima di prendere parte a Temptation Island Vip, sembravano una coppia solidissima. Sette anni d’amore dove pareva che non ci fossero crepe, tanto che in molti hanno pensato che la decisione di partecipare allo show delle tentazioni di Canale 5 fosse solo un modo per tornare protagonisti sul piccolo schermo. E invece, a gran sorpresa, si è scoperto in fretta che il legame era altamente precario e pieno di tensioni. Addirittura è arrivato l’addio. Poi il periodo del distacco e il GF Vip, che invece ha segnato il riavvicinamento. Oggi la coppia ha intrecciato nuovamente i fili dell’amore e naviga a gonfie vele.