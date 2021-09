GF Vip pace tra Soleil e Gianmaria. Madre Bortuzzo: “Lulù? Penso questo”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, dopo aver battagliato per giorni, hanno deposto l’ascia di guerra arrivando a una tregua che ha il sapore della pace, coronata con un abbraccio affettuoso. Nelle scorse ore i due ex hanno avuto un fitto dialogo di chiarimento per superare le profonde incomprensioni venute a galla nella Casa più spiata d’Italia. Restando in tema dinamiche ‘gieffine’, continua a tenere banco il rapporto speciale tra Lulù e Manuel Bortuzzo sul quale si è espressa anche Rossella Corona, la madre del 22enne triestino che ha parlato con Chi Magazine.

GF Vip, Soleil Sorge e Gianmaria superano gli attriti

“Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto, ma ero troppo fiero di averti accanto a me”. Esordisce così Antinolfi innanzi a Soleil, aggiungendo di aver compreso solo a relazione conclusa gli sbagli commessi nei suoi confronti: “Mi dispiace aver anteposto tante volte i miei bisogni alle tue esigenze”. Pronta la replica della Sorge, che sottolinea ancora una volta di essere stata ferita dal fatto che Gianmaria, appena ha messo piede nella Casa, ha subito spiattellato i dettagli della loro love story in mondovisione.

“Eri la mia felicità in quel momento e volevo solo condividerla con chiunque”, si giustifica Gianmaria. L’italo-americana ribadisce che sperava che la questione relativa al loro rapporto passato non venisse a galla in quel modo. “Tu non hai idea di quanto io abbia sofferto per amore, sono veramente scottata e distrutta da queste cose”, chiosa Soleil, rivolgendosi a Miriana Trevisan, presente al dialogo di chiarimento tra i due ex.

“Nonostante io ci abbia provato in ogni modo mi dispiace non essere riuscito a renderti felice”, confida Gianmaria, certo di aver capito che la storia non ha potuto funzionare per via di incompatibilità caratteriali. Nel corso della chiacchierata c’è stato anche un abbraccio con Soleil. E pace fu, con la speranza che duri.

GF Vip, parla la mamma di Manuel Bortuzzo

Dopo che Franco, il padre di Manuel, ha affossato la storia del figlio e di Lulù, ora parla Rossella Corona, la mamma del giovane. In una lunga chiacchierata con il magazine Chi la donna si è detta contenta che Bortuzzo “voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile”. “Sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità della disabilità”, ha aggiunto Rossella.

Capitolo sentimentale: la principessa etiope e Manuel hanno mostrato di avere un ottimo feeling. Baci, abbracci e carezze sono all’ordine del giorno. Papà Franco ha dichiarato di non credere assolutamente che il rapporto possa trasformarsi in una storia seria, sostenendo senza se e senza ma che Lulù non è la persona adatta per il figlio. “Una bella amicizia”, nulla più, ha rimarcato il genitore. E Rossella? Cosa ne pensa? Rispetto al marito è stata più morbida.

“Penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza”, ha chiarito Rossella in maniera diplomatica, aggiungendo che l’unica cosa che conta è che il figlio sia sereno e “circondato da persone che gli vogliono bene”. Ed è quello che la Corona sta vedendo. Per questo dorme sonni tranquilli, in attesa di poter riabbracciare Manuel.