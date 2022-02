GF Vip, pace Manila e Soleil (cosa si sono dette) e sorpresa sul pronostico

Ennesima capriola al Grande Fratello Vip 6: nelle scorse ore Manila Nazzaro e Soleil Sorge, prima amiche per la pelle e poi nemiche giurate, hanno fatto pace, dopo aver trascorso un mese a cantarsele di santa ragione. Le vie del GF Vip, però, come ormai è noto, sono infinite e zeppe di virate in extremis. Così l’ex Miss Italia, la notte scorsa ha raggiunto l’italoamericana in veranda e l’ha abbracciata, riservandole parole dolci. Nel frattempo si avvicina la diretta del prime time di lunedì 21 febbraio che decreterà una nuova eliminazione: al televoto ci sono finiti Nathaly Caldonazzo, Barù, Kabir Bedi e Alessandro Basciano. Quest’ultimo è stato inserito d’ufficio nella lista dei papabili per la fuoriuscita dal gioco, essendo stato punito dai vertici del reality per comportamenti ritenuti non in linea con lo spirito del programma. Chi sarà costretto a lasciare lo show? A sorpresa i pronostici dicono che…

Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro e Soleil: attriti in archivio

“Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza”. Così Manila Nazzaro rivolgendosi all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La compagna di Lorenzo Amoruso ha proseguito, dicendo di aver alzato barriere e muri perché a un certo punto non c’era “più possibilità di comprensione“. “Alcune cose brutte su di te le ho dette – ha aggiunto Manila – perché ero molto arrabbiata. Non è una giustificazione però ti spiego. I muri tra me e te sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate e poi un mese fa abbiamo rotto tutto. Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, però non potevo fare tutto da sola Soleil. Poi non ci sentivamo comprese l’una dall’altra e ci siamo stancate e poi allontanate”.

Le piroette della Nazzaro ormai non si contano più. E infatti, sia nella Casa sia tra i telespettatori non sono in pochi a considerare la donna una banderuola che va dove tira il vento. Glielo hanno fatto notare di recente anche le due opinioniste del programma, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Manila ha risposto che è vero che spesso torna sui suoi passi, sostenendo però che i suoi atteggiamenti sono guidati dalla speranza di non ferire gli altri e di mantenere armonia e pace. Tornando a Soleil, ecco la risposta alle parole dell’ex Miss Italia:

“Noi non siamo arrabbiate, ma deluse entrambe, che forse è anche peggio. IO ammetto di aver messo delle barriere anche quando potevamo riavvicinarci. Tutto è nato perché quando è entrata Delia io sono crollata e tu invece di stare con me, la tua amica, sei corsa in suo aiuto facendole da mentore. Ok che sono un po’ rigida nei suoi confronti, però sono sempre rimasta disponibile al dialogo con Delia. Quindi stavo male e vedevo lei che diceva ‘sta piangendo perché non è più la regina della casa’ e tu stavi con lei e non con me. Mi ha ucciso tutto questo periodo dove è successo di tutto. Tu non c’eri per me e poi hai visto quello che ho passato. Nelle ultime due settimane mi stavo riprendendo e adesso arriva lui e sto così, basta sono davvero stufa. Tu dal mio cuore non sei mai uscita, però a me faceva male guardarti, perché tu nemmeno mi vedevi. Quando fai la cattiva sei un vero pezzo di ghiaccio”.

Sul fatto che Soleil si consideri una ‘vittima’ del teatrino che vede protagonisti anche Delia Duran e Alex Belli, ha un’idea completamente differente Miriana Trevisan. L’ex Non è la Rai, dopo quel che avvenuto sabato notte, quando cioè la venezuelana e Soleil si sono scambiate un bacio di fuoco a cui a fatto seguito un battibecco con Alex Belli, ha avuto parole di fuoco nei confronti dell’italoamericana. Nella fattispecie Miriana non crede in alcun modo che sia una vittima. La reputa, anzi, parte integrante del giochetto:

“Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto? Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto. Non c’è nessuna vittima qua, mi dispiace. Stiamo andando oltre e non ci sono vittime. Non ti fai limonare così, non esiste dai. Non è più un gioco goliardico. Questo non è nemmeno un gioco, ma sono scene da surreality. Dare la scusa all’alcol anche basta. Perché allora tu fai tutto quanto e poi dici che è perché hai bevuto. Prima il bacio hollywoodiano e poi si sono innamorati. A parte che è una roba brutta. Se tu sai che l’alcol t procura queste cose non lo fai e non bevi. Oppure potrebbe non andare oltre un certo limite e mettere un freno.

Grande Fratello Vip 6, pronostico sull’eliminazione della puntata di lunedì 21 febbraio

Chi lascerà il GF Vip tra Nathaly, Barù, Kabir e Basciano? Secondo il sondaggio organizzato da grandefratello.forumfree, la Caldonazzo e Barù possono dormire sonni tranquilli, godendo rispettivamente del 36% e del 31% delle preferenze dei votanti (si ricorda che al televoto bisogna votare il preferito e non chi si vuole fuori dalla Casa. Chi raccoglie meno voti viene eliminato).

Dunque rimarrebbero ‘il fu’ Sandokan e Basciano. Ed è qui che il sondaggio riserva una sorpresa: Alessandro sarebbe in vantaggio su Bedi (20% contro 12%). Una sorpresa considerando le ultime uscite assolutamente dimenticabili dell’ex volto UeD. Ma si sa che le vie dei social, come quelle del GF Vip, sono infinite…