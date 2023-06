GF Vip, Orietta Berti fatta fuori: lei conferma, cosa è successo

Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono fuori dal progetto del Grande Fratello Vip 8. Nelle scorse ore sono state proprio le due donne a confermare che non saranno più opinioniste al fianco di Alfonso Signorini. I motivi che hanno portato a un cambio in blocco sono differenti nei due casi: l’ufficio stampa dell’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto sapere che è stata l’imprenditrice a fare un passo indietro, in quanto impegnata in altri progetti (da segnalare che anche lo scorso anno la Bruganelli disse che non avrebbe rifatto l’opinionista e poi si sa come è andata a finire, l’ha fatta). Discorso diverso per la cantante: lei sarebbe stata fatta fuori perché non avrebbe convinto fino in fondo nel ruolo.

“Se tornerò al GF Vip? Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano (la nuova canzone realizzata con Rovazzi, ndr). Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”. Così Orietta Berti a Tv Sorrisi e Canzoni. Parafrasando: al GF Vip, in cui a onor del vero è stata un pesce fuor d’acqua, non rientrerà più. Con Mediaset, però, i progetti non sono terminati anche perché ha un altro anno di contratto. Si mormora che potrebbe essere ricollocata nello show Io canto.

Quel che ormai è praticamente certo è che non farà più parte del team di Signorini (in questi giorni si stanno cercando i nuovi opinionisti e in pole position ci sarebbe Emanuele Filiberto di Savoia). Come poc’anzi accennato, la Berti non ha brillato nella veste di opinionista nella scorsa stagione del programma. Troppo fuori ritmo e troppo lontana dal suo ambiente: se ne sono accorti tutti, telespettatori compresi. Da qui la decisione di cambiare.

Il cast del nuovo GF Vip: la quota famosi e la quota sconosciuti

Il reality più spiato d’Italia va verso una rivoluzione: notizia delle ultime ore è quella che riguarda il cast, che dovrebbe essere composto, inizialmente, da 20 concorrenti suddivisi in ‘vip’ e ‘nip’. Secondo quanto rivelato da Dagospia la quota dei famosi dovrebbe essere di 12 persone, mentre quella degli sconosciuti dovrebbe essere di 8 membri. Si cercherà, per volontà palese di Mediaset, di puntare maggiormente sulle storie e meno sul trash. Il reality aprirà i battenti a settembre.