GF Vip, Oriana e Daniele: è guerra, ma l’attacco svela la strategia

Fortissima lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7. Sembra ormai che la coppia che in realtà non è mai esistita sia ormai un lontano ricordo. Gli Oriele, così li definiscono i fan che si sono appassionati al loro rapporto, hanno dato vita nelle ultime ore a uno scontro che sta facendo parlare. Ciò è avvenuto quando Oriana ha deciso di affrontare Daniele, per avere spiegazioni sul suo atteggiamento. Ormai sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di allontanarsi definitivamente dalla venezuelana, che pare non riuscire a farsene una ragione.

La concorrente a oggi tanto amata dal pubblico di Canale 5 ha accusato Dal Moro di essere sparito negli ultimi giorni. E, in effetti, Daniele ha proprio messo un muro tra loro. Questa volta, però, la situazione è diversa. Addirittura il gieffino non rivolge neppure uno sguardo o una parola alla venezuelana, che è naturalmente furiosa. “Nemmeno mi parli e non so perché! Mi hai visto come stavo? Io mi sono messa a piangere”, ha affermato delusa la Marzoli.

Oriana al GF Vip 7 ha fatto notare a Daniele che lei non è solita piangere di fronte a tutti, perché non sente il bisogno di mostrarsi come una vittima. “Sono stata male e lo sanno i miei amici”, ha continuato. Quando Dal Moro ha sottolineato che quella di lunedì per lui è stata una brutta puntata, la venezuelana ha fatto presente che a lei è da settimane che le vengono rivolte accuse.

“Hanno monatto le clip e Sonia mi ha detto di tutto, anche qui dentro la casa mi hanno detto qualsiasi cosa contro e te dov’eri?”, ha proseguito la gieffina tanto amata dai telespettatori. Quello che pensano gli altri, alla venezuelana sembra non importare.

“Questa è la differenza tra me e te. Io ci rimango male solo se è uno a cui tengo che mi fa del male e basta. Tu volevi che dopo le critiche che ti hanno fatto in puntata venissi da te? Ma se in puntata mi hai detto che nemmeno volevi vedermi fuori? Come faceva a venirmi naturale starti accanto? In più ero in una nomination difficile e io mi aspettavo una parola da te”

Secondo Oriana la decisione da parte di Dal Moro di allontanarsi da lei sarebbe arrivata a seguito delle critiche sulla sua incoerenza. Ma Daniele non se n’è rimasto in silenzio, come si poteva immaginare.

“Tu venderesti l’anima per il GF. Hai fatto tutte queste coppie del ca**o per il programma televisivo de me**a. Questo pensiero non me lo toglie nessuno. A fine puntata sono venuti tutti da me e te no. Sono successe cose per le quali io non stavo bene, cose che non erano per colpa tua. Ti fa comodo parlare di Daniele questa settimana”

Parlando con Antonella Fiordelisi, Daniele ha poi rivelato ulteriori dettagli riguardanti questa sua scelta. Attualmente Oriana è protagonista di un televoto bomba con Nikita Pelizon e George Ciupilan. La Marzoli ha anche pianto all’idea di uscire dalla Casa. Dal Moro pur di schierarsi dalla parte di quelli che sono i suoi amici di sempre nella Casa, sembra non avere intenzione di mostrarsi vicino a Oriana.

Dalle sue parole si evince che questo televoto ha influenzato parecchio le ultime scelte di Daniele, che è stato consolato da Nikita, la quale non ha espresso belle parole su Oriana, anzi. Il gieffino ha assicurato di non avere intenzione di rivolgere la parola alla Marzoli. Il motivo qual è? Daniele e tutto il resto della Casa sanno bene che gli Oriele sono amati dal pubblico di Canale 5. Se non ci fosse stato questo televoto Dal Moro avrebbe provato a chiarire con Oriana?

“Non voglio darle corda per alimentare questa storia che può essere controproducente per i miei due miei amici. Di base mi dispiace se escono tutti e tre. però ci sono differenze, due sono miei amici da settembre e siamo sempre andati d’accordo. Quindi io non faccio niente per facilitare l’uscita dei miei amici”

Detto questo, Daniele ha continuato a dichiarare di non essere per nulla convinto dell’interesse che lei dice di provare nei suoi confronti.