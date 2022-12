Daniele Dal Moro non vuole avere alcun rapporto con Oriana Marzoli e non perde occasione per ribadirlo. Forte lite tra i due

Tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli non scorre buon sangue al Grande Fratello Vip. Quando la venezuelana arrivò nella Casa più spiata d’Italia, Dal Moro manifestò il suo interesse per la ragazza e lei sembrò ricambiare. Mentre flirtava con Daniele però faceva lo stesso anche con Antonino Spinalbese, il veneto se ne accorse e prese le distanze.

La Marzoli non ha accettato di buon grado questo allontanamento e da conoscitrice di reality qual è ha cercato di imbastire un triangolo con i due vipponi. L’imprenditore veronese però non ha voluto stare al gioco e tra i due i rapporti si sono interrotti.

Oggi tra i due è scoppiata una forte lite. I gieffini si trovavano entrambi nella zona beauty della Casa e l’influencer ha fatto una battuta sul maglione di Daniele. L’ex tronista di Uomini e Donne non l’ha presa e ha voluto ribadire che la venezuelana non gli piace e che non vuole avere rapporti con lei di alcun tipo. Vuole limitarsi al saluto la mattina per educazione ma nulla di più. I toni si sono alzati e la situazione è degenerata, con uno scambio di accuse pesante:

“Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere. Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho un’educazione, ma il mio pensiero su di te non cambia. Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni”.

Ovviamente Oriana ha risposto per le rime: “Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo“.

Daniele per spiegare meglio quello che intendeva, nel dire che Oriana non gli piace, ha preso come esempio un fatto accaduto finita una delle puntate in diretta in prime time su Canale Cinque. La ragazza gli si è avvicinata per chiedergli se gli piaceva Micol, quando loro era un po’ che neanche si parlavano e questo Dal Moro lo ha trovato molto strano e studiato:

“Io e te passiamo le giornate a non parlandoci. La scorsa puntata, finita la diretta, sei venuta sul divano a chiedermi di Micol e di Wilma. E mi chiedi se mi piace Micol? Perché me lo chiedi? A pelle proprio non mi piaci, te l’ho detto mille volte. Visto come ti sei comportata con me, io eviterei pure di salutarti. Se ti saluto è perché sono educato”.

Daniele e Oriana che si scannano e Nikita che cerca di portarsi via Daniele per farlo calmare, io mi sto pisciando ????#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/xmMXuIscbt — soleilandia ???? (@sisonokevin) December 3, 2022

Sui social si sono formati, come sempre, due schieramenti tra chi dice che i toni di Daniele sono stati esagerati e chi invece ha trovato le parole di Oriana fuori luogo. Quel “fatti curare” della venezuelana non è piaciuto a molti.

A fine discussione a cercare di calmare Oriana ci ha provato Sofia Giaele De Donà, ma la ragazza è stata un fiume in piena e ed andata avanti con il discorso anche se Dal Moro se n’era andato.