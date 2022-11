Una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Sofia Giaele De Donà. L’influencer ha fatto storcere il naso al pubblico per il modo in cui lei e il marito, Bradford Beck, vivono il matrimonio. La giovane veneta ha raccontato che trascorre sei mesi l’anno con il marito in America e sei mesi senza di lui. Quindi ha lasciato intendere che entrambi vivono liberamente e senza i ‘vincoli’ delle coppie tradizionali.

Una delle persone con cui la De Donà ha avuto in qualche modo a che fare pare essere Flavio Briatore. Ci sono anche delle foto che li ritraggono insieme in un locale dell’imprenditore in Sardegna. L’uomo d’affari piemontese però ha smentito dicendo che lui fa foto con tutti e che di Giaele non si ricordava. Dunque dove sta la verità? A fornire qualche stuzzicante retroscena ci ha pensato il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di Gossip”:

“Altro che un solo weekend in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo. Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte”.

Oltre al presunto flirt con l’imprenditore la ragazza, nella Casa, ha raccontato anche di una non meglio precisata liaison con Taylor Mega. La De Donà non ha fatto mistero di avere un orientamento aperto verso uomini e donne. Infatti ha detto che ha avuto spesso relazioni anche con donne. Con l’ex naufraga hanno fatto una vacanza a Capri quest’estate ed è lì che sarebbe scoppiata la passione. A confermare questo racconto è stata proprio la Mega che ha fatto una sorpresa “all’amica speciale” qualche puntata fa al GF Vip.

L’influencer ha confermato le parole dell’amica e ha aggiunto di aver avuto una relazione anche con un altro gieffino: Alberto De Pisis. Vista la reazione di alcuni vipponi alla vita di Taylor, Alfonso Signorini ha fatto capire che potrebbe chiederle di entrare nella Casa come nuova concorrente.

Sicuramente ad essere felice, se questo si realizzasse, oltre a Giaele e Alberto, ci sarebbe anche Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha detto più volte che la Mega gli piace molto e che la vede come il prototipo della sua donna ideale.

Visto che tra Tavassi e Micol Incorvaia la conoscenza sta diventando sempre più profonda, mettere in Casa Taylor scatenerebbe sicuramente delle forti dinamiche. A questo punto Signorini si farà scappare un’occasione simile?